Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля

Премию Израиля вручают с 1953 года, лауреатами традиционно становятся граждане или резиденты страны. Нетаньяху выразил уверенность, что получение Трампом Нобелевской премии мира — «вопрос времени»

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в кнессете в присутствии президента США Дональда Трампа, заявил, что выдвинул кандидатуру республиканца на Премию Израиля — самую престижную государственную награду страны.

Если Трамп получит ее, то станет первым лауреатом — не израильтянином, уточнил премьер.

«Что касается другой премии, то это лишь вопрос времени, вы ее получите», — выразил уверенность Нетаньяху, имея в виду Нобелевскую премию мира.

Премию Израиля в 1953 году учредил министр образования профессор Бен-Цион Динур, с тех пор ее вручают ежегодно накануне Дня независимости. Награду присуждают за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании и искусстве, и традиционно лауреатами становились граждане или резиденты Израиля.

Ранее премьер Израиля выдвигал президента США на Нобелевскую премию в числе представителей еще ряда государств и публиковал сгенерированное искусственным интеллектом изображение Трампа с премией. В итоге она досталась бывшему депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы Марии Корине Мачадо, одному из лидеров оппозиции.

13 октября Нетаньяху назвал знаменательным днем, поскольку в Израиль вернулись все 20 остававшихся в плену ХАМАС живых заложников. Договоренность была достигнута в рамках предложенного Трампом плана по прекращению боевых действий, продолжавшихся с октября 2023 года. Израиль в ответ приступил к освобождению из тюрем палестинских заключенных.

«В начале войны я обещал вернуть всех заложников домой. Сегодня благодаря незаменимой помощи президента Трампа и его команды, а также невероятной жертвенности и храбрости солдат Израиля мы выполняем это обещание», — сказал премьер (цитата по The Times of Israel). По словам Нетаньяху, другие иностранные лидеры «поддались пропаганде ХАМАС», а Трамп вернулся на пост президента как раз в тот момент, когда давление на Израиль было максимальным.