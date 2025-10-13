Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в кнессете в присутствии президента США Дональда Трампа, заявил, что выдвинул кандидатуру республиканца на Премию Израиля — самую престижную государственную награду страны.
Если Трамп получит ее, то станет первым лауреатом — не израильтянином, уточнил премьер.
«Что касается другой премии, то это лишь вопрос времени, вы ее получите», — выразил уверенность Нетаньяху, имея в виду Нобелевскую премию мира.
Премию Израиля в 1953 году учредил министр образования профессор Бен-Цион Динур, с тех пор ее вручают ежегодно накануне Дня независимости. Награду присуждают за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании и искусстве, и традиционно лауреатами становились граждане или резиденты Израиля.
Ранее премьер Израиля выдвигал президента США на Нобелевскую премию в числе представителей еще ряда государств и публиковал сгенерированное искусственным интеллектом изображение Трампа с премией. В итоге она досталась бывшему депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы Марии Корине Мачадо, одному из лидеров оппозиции.
13 октября Нетаньяху назвал знаменательным днем, поскольку в Израиль вернулись все 20 остававшихся в плену ХАМАС живых заложников. Договоренность была достигнута в рамках предложенного Трампом плана по прекращению боевых действий, продолжавшихся с октября 2023 года. Израиль в ответ приступил к освобождению из тюрем палестинских заключенных.
«В начале войны я обещал вернуть всех заложников домой. Сегодня благодаря незаменимой помощи президента Трампа и его команды, а также невероятной жертвенности и храбрости солдат Израиля мы выполняем это обещание», — сказал премьер (цитата по The Times of Israel). По словам Нетаньяху, другие иностранные лидеры «поддались пропаганде ХАМАС», а Трамп вернулся на пост президента как раз в тот момент, когда давление на Израиль было максимальным.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?