Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Премию Израиля вручают с 1953 года, лауреатами традиционно становятся граждане или резиденты страны. Нетаньяху выразил уверенность, что получение Трампом Нобелевской премии мира — «вопрос времени»
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в кнессете в присутствии президента США Дональда Трампа, заявил, что выдвинул кандидатуру республиканца на Премию Израиля — самую престижную государственную награду страны.

Если Трамп получит ее, то станет первым лауреатом — не израильтянином, уточнил премьер.

«Что касается другой премии, то это лишь вопрос времени, вы ее получите», — выразил уверенность Нетаньяху, имея в виду Нобелевскую премию мира.

Премию Израиля в 1953 году учредил министр образования профессор Бен-Цион Динур, с тех пор ее вручают ежегодно накануне Дня независимости. Награду присуждают за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании и искусстве, и традиционно лауреатами становились граждане или резиденты Израиля.

ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников
Политика
Фото:Ebrahim Hajjaj / Reuters

Ранее премьер Израиля выдвигал президента США на Нобелевскую премию в числе представителей еще ряда государств и публиковал сгенерированное искусственным интеллектом изображение Трампа с премией. В итоге она досталась бывшему депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы Марии Корине Мачадо, одному из лидеров оппозиции.

13 октября Нетаньяху назвал знаменательным днем, поскольку в Израиль вернулись все 20 остававшихся в плену ХАМАС живых заложников. Договоренность была достигнута в рамках предложенного Трампом плана по прекращению боевых действий, продолжавшихся с октября 2023 года. Израиль в ответ приступил к освобождению из тюрем палестинских заключенных.

«В начале войны я обещал вернуть всех заложников домой. Сегодня благодаря незаменимой помощи президента Трампа и его команды, а также невероятной жертвенности и храбрости солдат Израиля мы выполняем это обещание», — сказал премьер (цитата по The Times of Israel). По словам Нетаньяху, другие иностранные лидеры «поддались пропаганде ХАМАС», а Трамп вернулся на пост президента как раз в тот момент, когда давление на Израиль было максимальным.

Наталия Анисимова
Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Государственная премия награда
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
