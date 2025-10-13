МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

Владимира Кара-Мурзу в августе 2024 года освободили из колонии в рамках обмена заключенными, в котором участвовали 26 человек. Его имя появилось в базе розыска в МВД

Владимир Кара-Мурза (Фото: Василий Крестьянинов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом), освобожденный в ходе масштабного обмена заключенными со странами Запада летом 2024 года, объявлен в розыск в России, следует из базы МВД.

По какой статье Уголовного кодекса его разыскивают, не уточняется.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии. Оппозиционер не признал вину, он связывал с политической деятельностью свое уголовное преследование, как и два отравления, которые перенес в 2015 и 2017 годах.

В августе 2024-го его освободили в рамках беспрецедентного обмена, участниками которого стали 26 человек. Помимо Кара-Мурзы, Россия передала западным странам оппозиционера Илью Яшина и правозащитника Олега Орлова (оба признаны иноагентами), американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича и других. Позже Кара-Мурза и Яшин рассказывали, что не писали прошения о помиловании на имя Владимира Путина.

В августе 2025-го Кара-Мурза сообщил, что посольство в США отказало ему в выдаче российского загранпаспорта, сославшись на действующее ограничение на выезд из России.

Минувшей зимой в базе розыска МВД появилась карточка Яшина, против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента).