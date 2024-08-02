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Обмен заключенными ,  
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Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не писали прошения о помиловании

Сюжет
Обмен заключенными

Освобожденный в ходе обмена заключенными журналист Владимир Кара-Мурза (внесен в реестр иноагентов) на пресс-конференции в Германии после обмена заявил, что он и бывший московский муниципальный депутат Илья Яшин (внесен в реестр иноагентов) отказались писать прошения о помиловании на имя Владимира Путина.

«Тем не менее, мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны», — сказал он.

По его словам, согласия на обмен у осужденных никто не спрашивал. Кара-Мурза также заявил, что участники обмена въехали в Германию по российским паспортам, загранпаспорта им никто не выдал.

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Яшин рассказал, что за несколько дней до обмена к нему пришли с предложением написать прошение о помиловании.

«Я сказал, что не буду писать прошение о помиловании, потому что не считаю для себя возможным обращаться к президенту Путину, которого считаю тираном», — сказал он. По его словам, тогда он догадался о возможном обмене, но продолжал отказываться писать прошение.

За день до обмена, по словам Яшина, он написал письменное заявление на имя начальника СИЗО «Лефортово», куда его привезли, что он «не дает согласия на высылку» за пределы России.

Материал дополняется.

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