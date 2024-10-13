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Вице-премьер Сербии назвал БРИКС «реальной альтернативой ЕС»

Вице-премьер Сербии Вулин назвал БРИКС реальной альтернативой ЕС
Сербский вице-премьер сказал, что ЕС ставит различные условия для вступления страны в союз и она не видит в нем партнера. Белград рассматривает возможность членства БРИКС, как и другие страны
Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

БРИКС привлекателен для Сербии, она примет участие в будущем саммите организации в Казани и изучает возможность членства, рассказал в интервью Berliner Zeitung вице-премьер страны Александр Вулин.

«Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если страны БРИКС привлекательны для других стран, например ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что БРИКС стал реальной альтернативой ЕС», — сказал он.

В интервью Вулин назвал себя евроскептиком и отметил, что подобное отношение у него сформировалось после того, как он «познакомился с ЕС изнутри». По его словам, Евросоюз ставит Сербии условия, которые она не может выполнить, и не воспринимает страну как партнера. «Просто скажите нам: мы вас не хотим», — заявил Вулин.

Вице-премьер добавил, что говорил с президентом Владимиром Путиным и он никогда не ставил условия, что если Сербия войдет в ЕС, то Россия разорвет с ней отношения. Брюссель же требует от Белграда разорвать связи с Москвой для присоединения Сербии к Евросоюзу.

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Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, спустя три года получила статус кандидата. Для сравнения: Украина подала заявку на членство в 2022-м и в том же году получила статус кандидата. Столь рекордные сроки Брюссель объяснял проведением на Украине российской военной операции.

В Казани 22–24 октября пройдет саммит БРИКС с участием представителей стран, которые не входят в объединение. Сейчас в БРИКС десять членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В сентябре Вулин говорил, что Сербия не будет присоединяться к Евросоюзу, если условием для этого станут признание независимости самопровозглашенной республики Косово, участие в конфликте с Россией и Китаем или обязательство разрешить однополые браки (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его).

Президент страны Александр Вучич говорил, что Сербия хочет вступить в ЕС, и отверг утверждения, что страна может «стать троянским конем России» в объединении.

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