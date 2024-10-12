 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД исключил превращение БРИКС в военный союз

БРИКС «нелепо» сравнивать с НАТО, это экономическое объединение без военных целей. Североатлантический альянс — это «разрушения, боль и страдания», а БРИКС — «созидание», подчеркнул МИД
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

БРИКС не был, не является и не собирается становиться военным союзом, заявили в МИД России.

В ведомстве таким образом ответили на сентябрьскую публикацию в британской газете The Times, где колумнист рассуждал о том, может ли стать БРИКС военным альянсом. Автор пишет, что в НАТО такую идею отвергают, однако у объединения есть потенциал «создания картеля стратегических металлов, необходимых для ведения войны».

В МИДе подчеркнули, что одна из центральных задач БРИКС — создать «справедливую и многостороннюю мировую экономическую систему».

«Даже теоретически поставить БРИКС в один ряд с агрессивным военным блоком НАТО, который за долгие десятилетия своего существования отметился лишь кровавыми вторжениями и подрывом безопасности в различных регионах планеты, просто нелепо», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что «НАТО — это разрушения, боль и страдания миллионов людей, подавление национальной идентичности, безудержное расширение военной инфраструктуры и насаждение диктатуры неолиберализма в интересах одного-единственного государства», а также «иссохший реликт холодной войны, давно утративший смысл своего существования». В то же время БРИКС — «это созидание, помощь в развитии, взаимообогащение цивилизаций, уважение интересов всех стран в интересах построения подлинно справедливого мирового порядка».

Предложенная Россией система расчетов сэкономит БРИКС до $30 млрд в год
Экономика
Фото:Cao Yang / Global Look Press

В БРИКС на текущий момент входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последнее расширение произошло 1 января 2024 года. Также к БРИКС собиралась присоединиться Аргентина, но в последний момент она отменила свое решение.

В августе заявку на вступление в объединение подал Азербайджан. Также подали заявки Алжир, Казахстан и др.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
БРИКС НАТО МИД
Материалы по теме
Путин пригласил участников форума в Туркменистане на саммит БРИКС
Политика
В Кремле назвали самую удобную формулу включения новых стран в БРИКС
Политика
В Москве подписали соглашение о создании модной федерации БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Зеленский заявил о попытках войск России оттеснить ВСУ в Курской областиПолитика, 22:18
Экипаж речного трамвая в Москве вытащил из ледяной воды утопающую девушкуОбщество, 22:09
МИД исключил превращение БРИКС в военный союзПолитика, 22:06
Сын Кадырова поддержал Бетербиева перед боем против БиволаСпорт, 22:03
В Москве при обрушении конструкций при сносе здания погиб рабочийОбщество, 21:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:37
Bild узнал об общих мероприятиях военных России и ФРГ вопреки санкциямПолитика, 21:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
БРИКС пообещал Палестине обсудить на саммите ситуацию на Ближнем ВостокеПолитика, 21:09
Махачев поделился ожиданиями от чемпионского боя Бивола и БетербиеваСпорт, 21:01
«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении покупателей зефиромОбщество, 20:58
Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствияПолитика, 20:34
Хопкинс назвал фаворита в поединке Бивола и Бетербиева за титулСпорт, 20:31
Минобороны предложило отменить положение о кадровом резервеПолитика, 20:03
Алаудинов рассказал, как российские бойцы два месяца прожили в тылу ВСУПолитика, 19:59