МИД исключил превращение БРИКС в военный союз

БРИКС «нелепо» сравнивать с НАТО, это экономическое объединение без военных целей. Североатлантический альянс — это «разрушения, боль и страдания», а БРИКС — «созидание», подчеркнул МИД

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

БРИКС не был, не является и не собирается становиться военным союзом, заявили в МИД России.

В ведомстве таким образом ответили на сентябрьскую публикацию в британской газете The Times, где колумнист рассуждал о том, может ли стать БРИКС военным альянсом. Автор пишет, что в НАТО такую идею отвергают, однако у объединения есть потенциал «создания картеля стратегических металлов, необходимых для ведения войны».

В МИДе подчеркнули, что одна из центральных задач БРИКС — создать «справедливую и многостороннюю мировую экономическую систему».

«Даже теоретически поставить БРИКС в один ряд с агрессивным военным блоком НАТО, который за долгие десятилетия своего существования отметился лишь кровавыми вторжениями и подрывом безопасности в различных регионах планеты, просто нелепо», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что «НАТО — это разрушения, боль и страдания миллионов людей, подавление национальной идентичности, безудержное расширение военной инфраструктуры и насаждение диктатуры неолиберализма в интересах одного-единственного государства», а также «иссохший реликт холодной войны, давно утративший смысл своего существования». В то же время БРИКС — «это созидание, помощь в развитии, взаимообогащение цивилизаций, уважение интересов всех стран в интересах построения подлинно справедливого мирового порядка».

В БРИКС на текущий момент входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последнее расширение произошло 1 января 2024 года. Также к БРИКС собиралась присоединиться Аргентина, но в последний момент она отменила свое решение.

В августе заявку на вступление в объединение подал Азербайджан. Также подали заявки Алжир, Казахстан и др.