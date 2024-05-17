Боррель объяснил рекордные сроки получения Киевом статуса кандидата в ЕС
Евросоюз не предоставил бы Украине статус кандидата на вступление в рекордно короткие сроки, если бы не военная операция России, сообщил в интервью Foreign Policy верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Украина получила статус кандидата в рекордно короткие сроки. Конечно, если бы не такая сложная ситуация, в которой оказалась страна, это заняло бы гораздо больше времени», — сказал он.
Боррель напомнил, что с начала конфликта ЕС предоставил помощь Украине в размере около €96 млрд, однако вступление в объединение — главное, что Брюссель может предложить Киеву в сфере безопасности.
Россия осуждает военную помощь Украине.
Украина подала заявку на членство в Евросоюзе через несколько дней после начала военной операции в 2022-м, а в июне того же года получила статус кандидата в члены ЕС. В декабре 2023-го Брюссель принял решение начать переговоры о вступлении страны в объединение. Украина сможет присоединиться к ЕС к 2030 году, оценили представители союза.
В Кремле заявили, что никогда не были против членства Киева в объединении, но подчеркнули, что этот вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».
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