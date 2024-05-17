 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Боррель объяснил рекордные сроки получения Киевом статуса кандидата в ЕС

Боррель: Украина стала кандидатом в ЕС так быстро из-за военного конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Евросоюз не предоставил бы Украине статус кандидата на вступление в рекордно короткие сроки, если бы не военная операция России, сообщил в интервью Foreign Policy верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Украина получила статус кандидата в рекордно короткие сроки. Конечно, если бы не такая сложная ситуация, в которой оказалась страна, это заняло бы гораздо больше времени», — сказал он.

Боррель напомнил, что с начала конфликта ЕС предоставил помощь Украине в размере около €96 млрд, однако вступление в объединение — главное, что Брюссель может предложить Киеву в сфере безопасности.

Россия осуждает военную помощь Украине.

Фон дер Ляйен назвала условия для вступления Украины в Евросоюз
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе через несколько дней после начала военной операции в 2022-м, а в июне того же года получила статус кандидата в члены ЕС. В декабре 2023-го Брюссель принял решение начать переговоры о вступлении страны в объединение. Украина сможет присоединиться к ЕС к 2030 году, оценили представители союза.

В Кремле заявили, что никогда не были против членства Киева в объединении, но подчеркнули, что этот вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Жозеп Боррель Украина Евросоюз Военная операция на Украине

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Риелторы назвали округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 10:44
Компания Илона Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом Технологии и медиа, 10:44
Легенда «Интера» сменил Черчесова. Главное о новом тренере «Спартака» Спорт, 10:42
В JPMorgan пересмотрели себестоимость майнинга биткоина Крипто, 10:39
NYT узнала о просьбе Украины к НАТО обучить 150 тыс. солдат Политика, 10:37
Во Франции застрелили мужчину, который поджег синагогу Политика, 10:37
Фьюри отказался смотреть в глаза Усику во время битвы взглядов Спорт, 10:32
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Боррель предупредил, что экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем Политика, 10:29
Мозг мешает нам замечать счастье. Как это изменить — Fast Company Pro, 10:25
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 10:17
Журналистам запретили использовать российскую символику и Z на Олимпиаде Спорт, 10:16
«Трудно не использовать слово «безумие». Повторится ли бум мемных акций Pro, 10:05
Sky Sports узнал о согласии Мбаппе на сокращение зарплаты в «Реале» Спорт, 10:05
Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили Политика, 10:03