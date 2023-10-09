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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток и предрек «ужас» для ХАМАС

Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток и предрек ужасную участь для ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В разговоре с главами южных регионов Израиля Нетаньяху заявил о необходимости в твердой позиции, поскольку «государство перевернет каждый камень» в намерении изменить Ближний Восток. Премьер предрек тяжелые испытания для ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с главами южных регионов страны пообещал изменить Ближний Восток и победить ХАМАС, передает Srugim.

«Мы находимся в разгаре предвыборной кампании, я знаю, что вы прошли через ужасные и трудные вещи. Но то, через что придется пройти ХАМАС, тоже будет трудным и ужасным», — заявил премьер.

По его словам, от властей потребуется твердая позиция, поскольку «государство перевернет каждый камень» в намерении изменить Ближний Восток.

Утром 7 октября ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» и начал массированный ракетный обстрел Израиля. Боевики движения также вторглись в южные регионы страны и начали захватывать заложников, переправляя их в сектор Газа.

Нетаньяху назвал нападение ХАМАС войной (официально Израиль перешел в состояние войны накануне), в стране объявили режим чрезвычайного положения и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Вместе с этим Тель-Авив объявил эвакуацию в ряде южных и северных регионов. Глава израильского правительства пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», и призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть.

Как узнала Walla, Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом 8 октября заявил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа. Собеседник издания отметил, что американский президент не пытался убедить Нетаньяху не вводить сухопутные войска.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС Нетаньяху Израиль сектор Газа
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