ЦАХАЛ опровергла сообщения о нехватке обмундирования для резервистов

Опрошенные родственники резервистов рассказали The Israel Times, что многим из них не хватает обмундирования, из-за чего они вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты и шлемы. В ЦАХАЛ заявили, что у армии есть все необходимое

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает всем необходимым оборудованием для 300 тыс. мобилизованных резервистов, сообщил The Israel Times начальник департамента логистики вооруженных сил страны генерал-майор Мишель Янко, комментируя информацию о нехватке бронежелетов и шлемов.

«Нам не требуется помощь в предоставлении боевого снаряжения», — сказал он, подчеркнув, что четыре военных склада заполнены всем необходимым. «Все наше планирование основано на характеристиках миссии. Мы не планировали, что все 300 тыс. солдат получат бронежилеты с керамическими пластинами. Всем тем, кто сражается в секторе Газа, понадобятся такие бронежилеты», — приводит его слова газета.

На фоне объявления войны палестинскому движению ХАМАС в Израиле к 9 октября мобилизовали 300 тыс. резервистов. На следующий день правительство одобрило мобилизацию еще 60 тыс. человек.

Опрошенные The Times of Israel члены семей призванных на службу резервистов ранее отмечали, что в первые же дни после начала призыва соответствующая продукция в военных магазинах была распродана. В связи с этим они вынуждены самостоятельно заниматься поиском бронежилетов с уровнем защиты повышенного класса и керамических пластин к ним, а также шлемов.

По данным газеты, некоторые родственники резервистов начали создавать чаты для совместных закупок тактического снаряжения и других необходимых вещей. Деньги поступают как от жителей Израиля, так и граждан других стран. Как рассказал один из организаторов такого сбора, они закупают в США бронежилеты, шлемы, наколенники, тактические очки, прицелы и другие приспособления для огнестрельного оружия, термобелье, нашлемные фонарики и другие предметы обмундирования.

Вместе с этим ЦАХАЛ уже запустила горячую линию, по которой резервисты могут проконсультироваться по недостающим им предметам обмундирования, продуктам питания, а также по логистическим вопросам, отмечает издание.

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Потом Аль-Аксы» 7 октября. Боевики ХАМАС вошли на территорию Израиля, они атаковали приграничные города, убивали и брали в плен военных и гражданских.

Израильская армия в ответ объявила о начале собственной операции «Железные мечи» и начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. В стране также объявили решим ЧП и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Израильский министр обороны Йоав Галант 10 октября сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху исключал переговоры с ХАМАС и обещал полностью уничтожить движение.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.