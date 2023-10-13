 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ЦАХАЛ опровергла сообщения о нехватке обмундирования для резервистов

Times of Israel: резервисты в Израиле жалуются на нехватку бронежилетов и шлемов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Опрошенные родственники резервистов рассказали The Israel Times, что многим из них не хватает обмундирования, из-за чего они вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты и шлемы. В ЦАХАЛ заявили, что у армии есть все необходимое
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает всем необходимым оборудованием для 300 тыс. мобилизованных резервистов, сообщил The Israel Times начальник департамента логистики вооруженных сил страны генерал-майор Мишель Янко, комментируя информацию о нехватке бронежелетов и шлемов.

«Нам не требуется помощь в предоставлении боевого снаряжения», — сказал он, подчеркнув, что четыре военных склада заполнены всем необходимым. «Все наше планирование основано на характеристиках миссии. Мы не планировали, что все 300 тыс. солдат получат бронежилеты с керамическими пластинами. Всем тем, кто сражается в секторе Газа, понадобятся такие бронежилеты», — приводит его слова газета.

На фоне объявления войны палестинскому движению ХАМАС в Израиле к 9 октября мобилизовали 300 тыс. резервистов. На следующий день правительство одобрило мобилизацию еще 60 тыс. человек.

Опрошенные The Times of Israel члены семей призванных на службу резервистов ранее отмечали, что в первые же дни после начала призыва соответствующая продукция в военных магазинах была распродана. В связи с этим они вынуждены самостоятельно заниматься поиском бронежилетов с уровнем защиты повышенного класса и керамических пластин к ним, а также шлемов.

По данным газеты, некоторые родственники резервистов начали создавать чаты для совместных закупок тактического снаряжения и других необходимых вещей. Деньги поступают как от жителей Израиля, так и граждан других стран. Как рассказал один из организаторов такого сбора, они закупают в США бронежилеты, шлемы, наколенники, тактические очки, прицелы и другие приспособления для огнестрельного оружия, термобелье, нашлемные фонарики и другие предметы обмундирования.

Вместе с этим ЦАХАЛ уже запустила горячую линию, по которой резервисты могут проконсультироваться по недостающим им предметам обмундирования, продуктам питания, а также по логистическим вопросам, отмечает издание.

Читайте на РБК Pro
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Как сберечь нервы в разговоре с родителем: практические советы
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Потом Аль-Аксы» 7 октября. Боевики ХАМАС вошли на территорию Израиля, они атаковали приграничные города, убивали и брали в плен военных и гражданских.

Израильская армия в ответ объявила о начале собственной операции «Железные мечи» и начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. В стране также объявили решим ЧП и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Израильский министр обороны Йоав Галант 10 октября сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху исключал переговоры с ХАМАС и обещал полностью уничтожить движение.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЦАХАЛ резервисты Израиль ХАМАС мобилизация
Материалы по теме
Экс-премьер Израиля ответил на вопрос о судьбе жителей Газы при блокаде
Политика
HRW заявила, что Израиль применил белый фосфор в Газе и Ливане
Политика
Иран допустил открытие «новых фронтов» из-за действий Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа Политика, 06:20
«Коммерсантъ» узнал о переводе сервисов госуслуг на платформу «Гостех» Бизнес, 06:04
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Rolling Stone узнал о желании Трампа отставки Нетаньяху при его победе Политика, 05:56
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
ЦАХАЛ опровергла сообщения о нехватке обмундирования для резервистов Политика, 05:16
Экс-премьер Израиля ответил на вопрос о судьбе жителей Газы при блокаде Политика, 04:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Haima вернулась в Россию. Что это за бренд и какие есть модели Авто, 04:40
WP узнала, что США решили вновь ограничить доступ Ирану к его $6 млрд Политика, 04:36
Politico узнала, что США допускают отправку войск в сектор Газа Политика, 04:36
Захарова заявила, что миру придется «разгребать» последствия политики США Политика, 04:02
В больнице в Колумбии умер убийца 180 детей по прозвищу «Зверь» Общество, 03:54
HRW заявила, что Израиль применил белый фосфор в Газе и Ливане Политика, 03:37