Число погибших в секторе Газа выросло до 1,4 тыс.
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения, сообщил Минздрав Палестины.
В ведомстве утверждают, что около половины погибших — это дети и женщины. Среди жертв также есть десять сотрудников сферы здравоохранения.
Ранее Минздрав сообщил более чем о 1350 погибших и свыше 6 тыс. пострадавших.
По последним данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате атак палестинского движения ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.
Отряды ХАМАС утром 7 октября вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Во время нападения боевики обезглавливали детей, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. По его мнению, заложников могут удерживать в секторе Газа под землей.
Израильская армия в ответ начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление.
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