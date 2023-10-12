Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа выросло до 1,4 тыс.

Число погибших в секторе Газа выросло до 1,4 тыс.

Газа, сектор Газа (Фото: Ahmed Tawfeq / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения, сообщил Минздрав Палестины.

В ведомстве утверждают, что около половины погибших — это дети и женщины. Среди жертв также есть десять сотрудников сферы здравоохранения.

Ранее Минздрав сообщил более чем о 1350 погибших и свыше 6 тыс. пострадавших.

По последним данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате атак палестинского движения ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.

Отряды ХАМАС утром 7 октября вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Во время нападения боевики обезглавливали детей, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. По его мнению, заложников могут удерживать в секторе Газа под землей.

Израильская армия в ответ начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление.