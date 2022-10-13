Расследование на Nord Stream усложнилось из-за снарядов Второй мировой

Глава датского Минобороны сообщил, что при расследовании диверсий на «Северных потоках» обнаружено множество снарядов времен Второй мировой войны — как разорвавшихся, так и нет. Результаты расследования он обещал представить позже

Фото: Swedish Coast Guard

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» усложняют снаряды времен Второй мировой войны, оставшиеся на морском дне. Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков, передает France 24.

«Это зона [взрывов] c большим количеством боеприпасов — использованных или нет — времен Второй мировой войны. На дне моря их много, так что это не так просто», — сказал он.

По его словам, совместное расследование Дании, Швеции и Германии продолжается, результаты расследования будут обнародованы позже.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого и на одной нитке второго газопровода. Расследованием инцидента занимаются Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП.

6 октября шведская Служба государственной безопасности (СЭПО) подтвердила саботаж на газопроводах в исключительной экономической зоне страны. В то же время окончательные итоги расследования Швеция отказалась передавать России, поскольку данные носят конфиденциальный характер. Посол России в Дании Владимир Барбин ранее также говорил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию оставлены датской стороной без удовлетворения.

Президент Владимир Путин назвал диверсии актом терроризма, а российский МИД из-за недопуска России к расследованию объявил демарш Германии, Дании и Швеции. «В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — говорилось в сообщении МИДа.