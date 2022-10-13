ДНР заявила о переброске в республику бойцов «Азова» «для терактов против органов власти»

В ДНР заявили о переброске в республику диверсантов из «Азова»

По данным министерства госбезопасности ДНР, в Мариуполе нашли тайник с оружием и боеприпасами для диверсантов, там были автоматы, гранатомет, гранаты и взрывчатка

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На территорию Донецкой народной республики переброшены бойцы украинского полка «Азов» (Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил), сообщил представитель министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов, передает Донецкое агентство новостей.

По утверждению Попова, бойцы «Азова» готовят «серию диверсионно-террористических актов в отношении органов власти и мирного населения республики».

Как заявил представитель министерства, силовики обнаружили в заброшенном колодце в одном из районов Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами для диверсантов. Там были автоматы, гранатомет, гранаты и взрывчатка.

Российские военные установили контроль над Мариуполем в апреле.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (законы о вхождении этих территорий в состав России были подписаны 5 октября; Генассамблея ООН считает референдумы о присоединении к России незаконными и осуждает их) неоднократно обвиняли украинскую сторону в попытках подрыва различных объектов и покушениях на чиновников.

В начале августа российское Минобороны отчиталось о разминировании крупных промышленных объектов Мариуполя, но сообщило, что в жилых кварталах города по-прежнему остаются взрывоопасные устройства.