Amnesty сообщила о выдворении и пытках Латвией белорусских беженцев

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс токена STEPN упал на 11% на фоне новости о сокращении штата компании Крипто, 12:16
Зеленский поручил рассмотреть ввод виз с Белоруссией Политика, 12:10
Британия поставит Украине ПВО-ракеты средней дальности AMRAAM Политика, 12:08
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
Клишас предложил разрешить осужденным участвовать в боевых действиях Политика, 12:01
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить Pro, 12:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Риелторы назвали районы Москвы — лидеры по росту цен на ЖК бизнес-класса Недвижимость, 11:59
AdTech по-русски: какие разработки требуются рекламщикам РБК+, 11:57
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о школьной травле Общество, 11:56
Реклама после паузы: как адаптируется рынок РБК+, 11:56
На газовом заводе в Норвегии эвакуировали сотрудников после угрозы взрыва Политика, 11:55
Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам Общество, 11:47
«Торпедо» третий раз в сезоне сменило главного тренера Спорт, 11:47
Беженцы между Белоруссией и ЕС ,  
0 

Amnesty сообщила о выдворении и пытках Латвией белорусских беженцев

Беженцев из Белоруссии либо вынуждают вернуться в страну, либо угрожают им перспективами задержания и пыток, заявили правозащитники. В организации считают, что действия Латвии «не имеют ничего общего с охраной границ»
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия насильно выдворяет беженцев и мигрантов, которые застряли на границе страны с Белоруссией, и нарушает права человека, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International (Минюст в апреле исключил ее из реестра филиалов и представительств международных организаций).

По словам директора представительства организации при институтах ЕС Ив Гедди, введя режим ЧП, Латвия приостановила право обращаться за убежищем на четырех участках границы и позволила в ускоренном порядке возвращать людей в Белоруссию.

Как пояснила Гедди, беженцев вынуждают либо согласиться вернуться в Белоруссию, либо им придется остаться на границе «с перспективой задержания, незаконного возвращения и пыток». По данным организации, множество беженцев удерживаются в палатках на границе в антисанитарных условиях. Amnesty отметила, что они установлены «в глухом лесу», и хотя Латвия утверждает, что использует их только для оказания гумпомощи, правозащитники выяснили, что они «использовались для произвольного удержания беженцев и мигрантов, а также как перевалочные пункты для организации незаконных возвращений». Организация также заявила, что у беженцев, застрявших на границе, изымали мобильные телефоны, а также «силой или хитростью» вынуждали согласиться на добровольное возвращение в Белоруссию.

Как отметила Гедди, действия Латвии «не имеют ничего общего с охраной границ» и представляют собой вопиющие нарушения норм международного права и законодательства ЕС».

«Латвия, Литва и Польша продолжают совершать грубейшие нарушения под предлогом «гибридной атаки» на них со стороны Беларуси. Приближается зима, передвижения на границе возобновились, а чрезвычайное положение по-прежнему позволяет латвийским властям незаконно возвращать людей в Беларусь», — сказала Гедди. Она заявила, что действия Вильнюса являются проверкой для европейских институтов, и призвала принять меры, чтобы Латвия восстановила действие права на получение убежища на всей территории страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо»
Статьи
Pro
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу
Видео
Pro
Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Статьи

Правительство Латвии ввело режим ЧП на территории вблизи границы с Белоруссией в связи с увеличением числа мигрантов, пытающихся перейти ее, 10 августа 2021 года, с тех пор он все время продлевается. Это произошло на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia, количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. Тогда латвийским пограничникам разрешили использовать против людей, незаконно перешедших государственную границу с Белоруссией, физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать их назад.

В ноябре прошлого года миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии усилился, когда колонна беженцев выдвинулась в направлении границы с Польшей. Белорусская погранслужба заявила, что беженцы решились на подобный шаг из-за «равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей». Польша тогда закрыла погранпереход, около которого собирались мигранты, и ограничила железнодорожное сообщение.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Amnesty International Белоруссия мигранты Латвия правозащитники
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал сайты «Голоса», Colta и Amnesty International
Политика
В ЕС предупредили о риске наплыва мигрантов из-за кризиса продовольствия
Политика
Удалось ли Польше отгородиться от мигрантов стеной в 186 км. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter