Amnesty сообщила о выдворении и пытках Латвией белорусских беженцев

Беженцев из Белоруссии либо вынуждают вернуться в страну, либо угрожают им перспективами задержания и пыток, заявили правозащитники. В организации считают, что действия Латвии «не имеют ничего общего с охраной границ»

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Латвия насильно выдворяет беженцев и мигрантов, которые застряли на границе страны с Белоруссией, и нарушает права человека, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International (Минюст в апреле исключил ее из реестра филиалов и представительств международных организаций).

По словам директора представительства организации при институтах ЕС Ив Гедди, введя режим ЧП, Латвия приостановила право обращаться за убежищем на четырех участках границы и позволила в ускоренном порядке возвращать людей в Белоруссию.

Как пояснила Гедди, беженцев вынуждают либо согласиться вернуться в Белоруссию, либо им придется остаться на границе «с перспективой задержания, незаконного возвращения и пыток». По данным организации, множество беженцев удерживаются в палатках на границе в антисанитарных условиях. Amnesty отметила, что они установлены «в глухом лесу», и хотя Латвия утверждает, что использует их только для оказания гумпомощи, правозащитники выяснили, что они «использовались для произвольного удержания беженцев и мигрантов, а также как перевалочные пункты для организации незаконных возвращений». Организация также заявила, что у беженцев, застрявших на границе, изымали мобильные телефоны, а также «силой или хитростью» вынуждали согласиться на добровольное возвращение в Белоруссию.

Как отметила Гедди, действия Латвии «не имеют ничего общего с охраной границ» и представляют собой вопиющие нарушения норм международного права и законодательства ЕС».

«Латвия, Литва и Польша продолжают совершать грубейшие нарушения под предлогом «гибридной атаки» на них со стороны Беларуси. Приближается зима, передвижения на границе возобновились, а чрезвычайное положение по-прежнему позволяет латвийским властям незаконно возвращать людей в Беларусь», — сказала Гедди. Она заявила, что действия Вильнюса являются проверкой для европейских институтов, и призвала принять меры, чтобы Латвия восстановила действие права на получение убежища на всей территории страны.

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Правительство Латвии ввело режим ЧП на территории вблизи границы с Белоруссией в связи с увеличением числа мигрантов, пытающихся перейти ее, 10 августа 2021 года, с тех пор он все время продлевается. Это произошло на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia, количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. Тогда латвийским пограничникам разрешили использовать против людей, незаконно перешедших государственную границу с Белоруссией, физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать их назад.

В ноябре прошлого года миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии усилился, когда колонна беженцев выдвинулась в направлении границы с Польшей. Белорусская погранслужба заявила, что беженцы решились на подобный шаг из-за «равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей». Польша тогда закрыла погранпереход, около которого собирались мигранты, и ограничила железнодорожное сообщение.