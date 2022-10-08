Gazeta Prawna узнала о планах Польши обязать беженцев платить за жилье

Польские власти хотят обязать украинских беженцев платить за жилье, которое им предоставило государство, передает Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники.

Совет министров страны может принять соответствующие поправки в законодательство в течение двух недель, пишет газета. Украинцев хотят обязать оплачивать комнаты в общежитиях и отелях, а также в других местах, где они проживают на постоянной основе. По подсчетам польских властей, речь может идти примерно о 80 тыс. украинских беженцев.

Послабления могут сделать для инвалидов, матерей-одиночек и пожилых людей — всех их освободят от уплаты. Также власти рассматривают вариант с покрытием половины затрат на проживание для украинцев.

Представитель правительства пояснил газете, что в Польше часто встречаются случаи, когда украинские беженцы «работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство».

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), на 4 октября в Европе зарегистрировано около 7 млн 650 тыс. беженцев с Украины, из них порядка 1,4 млн в Польше. Это больше, чем во всех остальных европейских странах.