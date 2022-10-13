Володин заявил, что нигде в мире не ведут переговоров с террористами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
СПБ Биржа начнет подготовку к выплате дивидендов по акциям США Инвестиции, 09:11
КНДР провела испытания крылатых ракет под руководством Ким Чен Ына Политика, 09:11
«Качественная жизнь лучше вечной»: Давид Ян — о долголетии Pro, 09:10
ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов Бизнес, 09:05
Samsung и Alibaba выпали из топа крупнейших рекламодателей России Технологии и медиа, 09:00
Путин заявил о формировании новых «центров силы» в Азии Политика, 08:57
Степашин заявил, что Путину «замены быть не может» после 2024 года Политика, 08:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая Pro, 08:45
В Совбезе заявили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины в НАТО Политика, 08:45
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:36
Россия почти двое увеличила поставки стали для труб в Турцию Бизнес, 08:30
Володин заявил, что нигде в мире не ведут переговоров с террористами Политика, 08:24
Как не сломаться из-за «черных лебедей». Развиваем в себе антихрупкость Pro, 08:20
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин заявил, что нигде в мире не ведут переговоров с террористами

Володин пообещал еще более жесткий ответ, если Украина совершит новые теракты
Председатель Госдумы разместил данные об уроне, нанесенном энергетической инфраструктуре Украины, и подчеркнул, что Россия готова к «еще более жесткому ответу» на теракты
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в «Телеграме» карту Украины, на которой обозначены регионы с поврежденной инфраструктурой, и заявил, что «нигде в мире с террористами переговоров не ведут».

«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал Володин.

На карте, озаглавленной «Ответы на теракты киевского режима», которую опубликовал Володин, также указано, что Украина потеряла 50% генерирующих мощностей и что удары были нанесены по более чем 70 энергетическим объектам.

В понедельник, 10 октября, в Киеве и других городах Украины работала система ПВО, местные власти сообщали о взрывах, в том числе в центре столицы. Ударам предшествовал взрыв грузовика на Крымском мосту 8 октября, который повредил автомобильную часть сооружения. Президент России Владимир Путин назвал это терактом, а авторами и исполнителями Службу безопасности Украины.

О прилетах и ударах по энергетическим объектам сообщали власти Киевской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской, Ровенской и Одесской областей. Метро Киева и Харькова было остановлено и работало как укрытие.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что целями обстрелов стали в том числе объекты энергетической инфраструктуры. В ряде украинских городов и регионов возникли перебои со светом, мобильной связью и интернетом.

Читайте на РБК Pro
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше

В тот же день Путин на заседании Совбеза страны заявил, что «по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он также предупредил, что в случае продолжения попыток терактов ответы будут жесткими и «по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России».

11 октября по всей территории Украины также объявили воздушную тревогу, СМИ и региональные власти сообщали о работе системы ПВО и повреждении энергетических объектов.

Чтобы стабилизировать собственную энергетическую систему, Украина решила прекратить экспорт электроэнергии.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Вячеслав Володин Украина обстрел Крымский мост
Материалы по теме
Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС
Политика
При обстреле снаряды попали в цистерны в Белгородской области
Политика
Район спиртзавода в поселке Теткино Курской области попал под обстрел
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter