Володин пообещал еще более жесткий ответ, если Украина совершит новые теракты

Володин заявил, что нигде в мире не ведут переговоров с террористами

Председатель Госдумы разместил данные об уроне, нанесенном энергетической инфраструктуре Украины, и подчеркнул, что Россия готова к «еще более жесткому ответу» на теракты

Фото: Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в «Телеграме» карту Украины, на которой обозначены регионы с поврежденной инфраструктурой, и заявил, что «нигде в мире с террористами переговоров не ведут».

«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал Володин.

На карте, озаглавленной «Ответы на теракты киевского режима», которую опубликовал Володин, также указано, что Украина потеряла 50% генерирующих мощностей и что удары были нанесены по более чем 70 энергетическим объектам.

В понедельник, 10 октября, в Киеве и других городах Украины работала система ПВО, местные власти сообщали о взрывах, в том числе в центре столицы. Ударам предшествовал взрыв грузовика на Крымском мосту 8 октября, который повредил автомобильную часть сооружения. Президент России Владимир Путин назвал это терактом, а авторами и исполнителями Службу безопасности Украины.

О прилетах и ударах по энергетическим объектам сообщали власти Киевской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской, Ровенской и Одесской областей. Метро Киева и Харькова было остановлено и работало как укрытие.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что целями обстрелов стали в том числе объекты энергетической инфраструктуры. В ряде украинских городов и регионов возникли перебои со светом, мобильной связью и интернетом.

В тот же день Путин на заседании Совбеза страны заявил, что «по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он также предупредил, что в случае продолжения попыток терактов ответы будут жесткими и «по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России».

11 октября по всей территории Украины также объявили воздушную тревогу, СМИ и региональные власти сообщали о работе системы ПВО и повреждении энергетических объектов.

Чтобы стабилизировать собственную энергетическую систему, Украина решила прекратить экспорт электроэнергии.