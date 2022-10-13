Под Винницей разбился истребитель ВВС Украины
Вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Вооруженных сил Украины, сообщает командование ВВС ВСУ на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы», — говорится в сообщении.
Летчик катапультировался, по данным ВВС, он чувствует себя хорошо. Причины аварии устанавливаются.
С начала боевых действий на Украине Киев неоднократно просил американские власти передать истребители. Президент Владимир Зеленский отмечал, что согласен на получение старых советских самолетов, если передача истребителей F-18 или F-19 невозможна. В начале июля он отметил, что на Украине «уже никто не ожидает поставок той или иной авиации». В штабе американских ВВС не исключают передачу некоторых моделей самолетов Украине, но полагают, что это произойдет не ранее, чем через два-три года.