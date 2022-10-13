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Под Винницей разбился истребитель ВВС Украины

Под Винницей потерпел крушение истребитель ВВС Украины, пилот катапультировался
Летчик начал терять управление «по неустановленным техническим причинам»

Вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Вооруженных сил Украины, сообщает командование ВВС ВСУ на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы», — говорится в сообщении.

Летчик катапультировался, по данным ВВС, он чувствует себя хорошо. Причины аварии устанавливаются.

С начала боевых действий на Украине Киев неоднократно просил американские власти передать истребители. Президент Владимир Зеленский отмечал, что согласен на получение старых советских самолетов, если передача истребителей F-18 или F-19 невозможна. В начале июля он отметил, что на Украине «уже никто не ожидает поставок той или иной авиации». В штабе американских ВВС не исключают передачу некоторых моделей самолетов Украине, но полагают, что это произойдет не ранее, чем через два-три года.

Теги
Винница ВВС Украины истребитель
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