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Протесты в Киргизии ,  
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Президент Киргизии признал незаконным назначенного парламентом премьера

Президент настаивает, что Садыра Жапарова назначили на заседании, где не был сформирован кворум, поэтому решение недействительно. Жапаров, освобожденный протестующими из колонии, остается на свободе
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент страны (Жогорку Кенеш) постановление об утверждении состава и структуры правительства, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Предыдущее решение парламента назначить премьером Садыра Жапарова он признал нелегитимным.

В сообщении указывается, что для того, чтобы решение парламента имело юридическую силу, необходимо, чтобы оно было принято при наличии достаточного числа депутатов. С учетом того, что всего в Жогорку Кенеше 120 мест, чтобы принять решение, требуются голоса не менее чем 61 депутата.

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Заседание, на котором было решено назначить Жапарова премьером, состоялось 6 октября, сразу после начала массовых протестов в связи с прошедшими в стране парламентскими выборами. Из-за того, что протестующие захватили здание Законодательного собрания, оно проводилось в отеле «Достук» в Бишкеке в неполном составе. Всего на нем присутствовал 51 депутат, кроме того, у собравшихся были доверенности на право голоса еще от десяти парламентариев.

«Согласно статье 1 Закона КР «О регламенте Жогорку Кенеша», число присутствующих на заседании депутатов — это количество депутатов Жогорку Кенеша, находящихся в зале заседаний и зарегистрировавшихся перед проведением голосования. Из этого следует, что наличие кворума означает физическое присутствие 61 депутата. Наличие доверенностей дает право на голосование, но не на формирование кворума», — разъяснили в администрации президента.

В связи с тем, что физически на заседании присутствовали меньше половины из общего числа депутатов, принятое решение не может считаться законным. «Кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу», — подчеркивается в сообщении пресс-службы президента.

Еще до отправки постановления правительства обратно в парламент президент Киргизии встретился с Жапаровым. На встрече они обсудили ситуацию и глава государства сообщил Жапарову, что вернет постановление обратно в парламент. «Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», — приводит пресс-служба слова Жээнбекова.

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Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в СИЗО
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Алмазбек Атамбаев

Садыр Жапаров — бывший депутат Жогорку Кенеша (с 2010 по 2013 год). После одного из митингов в 2013 году, когда протестующие вместе с ним захватили в заложники губернатора Иссык-Кульской области, Жапаров некоторое время был в эмиграции, а в 2017 году при возвращении в Киргизию его задержали и приговорили к 11 годам лишения свободы. После начала октябрьских протестов в Бишкеке протестующие освободили его из колонии.

Автор
Георгий Тадтаев
Киргизия парламент Бишкек Сооронбай Жээнбеков
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