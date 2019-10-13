Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова Общество, 18:30 Американская гимнастка установила рекорд по количеству медалей на ЧМ Спорт, 18:12 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 18:08 Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия Политика, 18:03 Американский боксер впал в кому после нокаута на турнире в Чикаго Спорт, 17:52 Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции Политика, 17:42 В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований Общество, 17:37 Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 Общество, 17:34 МИД Украины вызвал посла Турции после визита крымских депутатов в Стамбул Политика, 17:29 Сын Байдена объявил об уходе из связанной с властями КНР компании Политика, 17:07 Неймар получил травму в товарищеском матче за сборную Бразилии Спорт, 17:05 Саудовский министр осудил военную операцию Турции в Сирии Политика, 17:00 Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию Финансы, 16:48 Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии Политика, 16:42
Политика ,  
0 
Сын Байдена объявил об уходе из связанной с властями КНР компании
Он пообещал не работать с иностранцами в случае избрания отца президентом США
Джо Байден (в центре) с сыном Хантером и сестрой Валери (Фото: Visar Kryeziu / AP)

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что до конца октября выйдет из совета директоров частной инвестиционной компании, которая заключала сделки с властями КНР, сообщает агентство Bloomberg. В заявлении, которое распространил его адвокат Джордж Мезайрс, такое решение объясняется желанием избежать конфликта интересов на фоне стартующей президентской кампании в Соединенных Штатах.

Хантер Байден также пообещал, что не будет работать на компании, связанные с другими государствами, в том случае, если его отец выиграет выборы в 2020 году. При этом он заверил, что никогда не обсуждал с Джозефом Байденом свой бизнес.

Политика
Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума

«Хантер всегда понимал, что за его отцом всегда будут пристально следить. Он не думал, что окажется под шквалом фальшивых обвинений со стороны президента США», — говорится в заявлении.

Политика
Трамп назвал «жалким зрелищем» заявление Байдена об импичменте

Хантер Байден оказался в центре политического скандала из-за деятельности в зарегистрированной на Кипре газовой компании Burisma, которая работала на Украине. Представители Демократической партии, которую представляет Джо Байден, уверяют, что президент Дональд Трамп настаивал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на возобновлении антикоррупционного расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в свою очередь, рассказывал, что Хантер заработал миллионы в Китае, пользуясь покровительством отца, а Джо Байден в 2016 году пытался замять расследование на Украине в отношении сына.

Политика
Белый дом отказался сотрудничать с демократами по импичменту Трампу

Спор по поводу Хантера Байдена стал поводом для демократов начать процедуру импичмента действующего президента США. В Белом доме действия оппонентов назвали незаконными и политически мотивированными.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Джо Байден
Материалы по теме
Трамп попросил права для сотрудничества с демократами по импичменту
Политика
Трамп назвал «жалким зрелищем» заявление Байдена об импичменте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter