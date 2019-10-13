Сын Байдена объявил об уходе из связанной с властями КНР компании

Сын Байдена объявил об уходе из связанной с властями КНР компании

Он пообещал не работать с иностранцами в случае избрания отца президентом США

Джо Байден (в центре) с сыном Хантером и сестрой Валери (Фото: Visar Kryeziu / AP)

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что до конца октября выйдет из совета директоров частной инвестиционной компании, которая заключала сделки с властями КНР, сообщает агентство Bloomberg. В заявлении, которое распространил его адвокат Джордж Мезайрс, такое решение объясняется желанием избежать конфликта интересов на фоне стартующей президентской кампании в Соединенных Штатах.

Хантер Байден также пообещал, что не будет работать на компании, связанные с другими государствами, в том случае, если его отец выиграет выборы в 2020 году. При этом он заверил, что никогда не обсуждал с Джозефом Байденом свой бизнес.

«Хантер всегда понимал, что за его отцом всегда будут пристально следить. Он не думал, что окажется под шквалом фальшивых обвинений со стороны президента США», — говорится в заявлении.

Хантер Байден оказался в центре политического скандала из-за деятельности в зарегистрированной на Кипре газовой компании Burisma, которая работала на Украине. Представители Демократической партии, которую представляет Джо Байден, уверяют, что президент Дональд Трамп настаивал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на возобновлении антикоррупционного расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в свою очередь, рассказывал, что Хантер заработал миллионы в Китае, пользуясь покровительством отца, а Джо Байден в 2016 году пытался замять расследование на Украине в отношении сына.

Спор по поводу Хантера Байдена стал поводом для демократов начать процедуру импичмента действующего президента США. В Белом доме действия оппонентов назвали незаконными и политически мотивированными.