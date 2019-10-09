Байден впервые выступил с поддержкой импичмента Трампу

Он обвинил Трампа в нарушении присяги и попытках «пробить дыры в Конституции», за что, по его мнению, президент должен быть привлечен к ответственности

Джо Байден (Фото: Elise Amendola / Associated Press)

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за импичмент американского президента Дональда Трампа, с которым будет соперничать за этот пост на выборах в 2020 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Выступая перед сторонниками в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир, Байден заявил, что Трамп нарушил присягу, которую давал в 2017 году во время своей инаугурации. «В полном представлении о мире и американском народе Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил спорные поступки», — сказал он.

По мнению Байдена, для того, чтобы сохранить Конституцию, демократию и основную целостность в США, Трамп должен быть привлечен к ответственности. «Ни один президент в американской истории никогда не осмеливался так невообразимо себя вести», — считает политик.

Кроме того, он обвинил Трампа в «пробивании дыр в Конституции», что, по его словам, не может просто так сойти президенту с рук.