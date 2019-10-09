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Байден впервые выступил с поддержкой импичмента Трампу
Он обвинил Трампа в нарушении присяги и попытках «пробить дыры в Конституции», за что, по его мнению, президент должен быть привлечен к ответственности
Джо Байден (Фото: Elise Amendola / Associated Press)

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за импичмент американского президента Дональда Трампа, с которым будет соперничать за этот пост на выборах в 2020 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Выступая перед сторонниками в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир, Байден заявил, что Трамп нарушил присягу, которую давал в 2017 году во время своей инаугурации. «В полном представлении о мире и американском народе Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил спорные поступки», — сказал он.

По мнению Байдена, для того, чтобы сохранить Конституцию, демократию и основную целостность в США, Трамп должен быть привлечен к ответственности. «Ни один президент в американской истории никогда не осмеливался так невообразимо себя вести», — считает политик.

Кроме того, он обвинил Трампа в «пробивании дыр в Конституции», что, по его словам, не может просто так сойти президенту с рук.

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Трамп, комментируя слова Байдена сказал, что выступление бывшего вице-президента выглядело убого. «Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику обчистил по меньшей мере две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту», — написал глава государства в Twitter, отметив, что лично он «не сделал ничего плохого».

О начале процедуры импичмента Трампу 24 сентября объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Причиной тому стала появившаяся в американской прессе информация о попытке главы государства оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования против сына Джо Байдена. На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего. В ходе беседы Трамп пожаловался украинскому президенту на необоснованность увольнения в 2016 году генерального прокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося расследованием коррупции в компании Burisma, в правление которой входил Хантер Байден.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, импичмент
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