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Политика ,  
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Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума

Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки. Об этом свидетельствуют данные ресурса Real Clear Politics.

По данным портала, Байден по-прежнему лидирует среди представителей Демократической партии, однако по состоянию на начало октября его готовы поддержать лишь 26,2% опрошенных. Этот показатель всего на 0,2% выше, чем данные от 5 июля, когда был зафиксирован минимальный рейтинг политика. В апреле этого года, когда Байден заявил о намерении участвовать в выборах, его рейтинг составлял 30,3%, в мае показатели доходили до 41,4%.

Бывший вице-президент также испытывает проблемы с финансированием своей предвыборной кампании. По данным NBC, с июля по сентябрь 2019 года политик собрал $15,2 млн, уступив сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, на чью компанию за этот период пожертвовали более $25 млн, и мэру Саут-Бенда Питу Бутиджичу, собравшему $19,1 млн.

Падение рейтинга бывшего вице-президента началось на фоне скандала, связанного с состоявшимся в июле телефонным разговором между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине сентября Wall Street Journal узнала у источников, что в ходе беседы президент США потребовал от украинского лидера начать расследование против сына Джо Байдена Хантера, с 2014 по 2019 год входившего в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings. В результате в американском конгрессе инициировали процедуру импичмента Трампа. Позже Белый дом опубликовал стенограмму беседы лидеров двух стран.

Теги: Джо Байден, президентские выборы в США
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