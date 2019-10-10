Трамп назвал «жалким зрелищем» заявление Байдена об импичменте

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Жалко видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает к моему импичменту», — написал он.

По словам Трампа, он «не сделал ничего плохого», а «провальная» предвыборная кампания Байдена «просто не оставляет ему другого выбора», кроме как поддерживать импичмент нынешнего американского президента.

Ранее бывший вице-президент страны и участник предвыборной гонки на президентских выборах 2020 года Джо Байден поддержал запуск процедуры импичмента Трампа. По его мнению, он нарушил присягу, пытается «пробить дыры в Конституции» и разрушает демократию и основную целостность в США.