СNN узнал о просьбе США к Украине «эффективно» бить ATACMS по России

США убеждают Киев бить ATACMS по России «с максимальной эффективностью» не по целям, которые не имеют «большой стратегической ценности», сказал источник. Путин предупредил, что такие удары будут означать, что США «воюют» с Россией

Фото: Zuma / ТАСС

США пытаются убедить Украину использовать дальнобойные ракеты ATACMS при ударах по территории России «с максимальной эффективностью» и не направлять их на цели, которые, по мнению Вашингтона, не имеют «большой стратегической ценности». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Запасы дальнобойных ракет, которыми располагает Пентагон, ограничены, пояснил собеседник телеканала.

ATACMS (от Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не считают голосование легитимным и называют случившееся аннексией. Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.

Территория России уже подвергалась ударам ракет ATACMS: Киев бил ими по Севастополю. США и Киев считают полуостров территорией Украины, а потому допускают удары по нему. CNN 11 сентября сообщил, что Украина уже использовала «большую часть из «нескольких сотен» переданных ей дальнобойных ракет ATACMS.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно требовал от западных союзников разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами. В США, в частности, ведутся дискуссии по этому поводу.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Путин 12 сентября сказал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По словам президента, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, и они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. «Прямое участие — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал он и предупредил, что Россия будет принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз.