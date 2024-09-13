Минобороны заявило о продолжении наступления в Курской области
Российские военные продолжают наступательные действия на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным военного ведомства, российские военнослужащие отразили контратаку армии Украины в направлении населенного пункта Обуховка, сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки и три попытки украинских сил прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.
За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 300 военнослужащих. Были также уничтожены 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины. Кроме того, российские военные поразили артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.
Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.
Накануне в военном ведомстве сообщили об освобождении в Курской области населенных пунктов Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков
Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов