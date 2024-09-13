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Российские военные продолжают наступательные действия на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным военного ведомства, российские военнослужащие отразили контратаку армии Украины в направлении населенного пункта Обуховка, сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки и три попытки украинских сил прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 300 военнослужащих. Были также уничтожены 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины. Кроме того, российские военные поразили артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.

Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

Накануне в военном ведомстве сообщили об освобождении в Курской области населенных пунктов Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.