Минобороны сообщило о занятии села Мемрик

Основанный немецкими колонистами Мемрик расположен к северу от Украинска

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Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Мемрик в ДНР. Он находится в Покровском районе к северу от города Украинск.

Мемрик был основан немецкими колонистами в XIX веке. Согласно переписи 2001 года его население составляло менее 400 человек.

Минобороны в последние месяцы регулярно отчитывается о занятии новых населенных пунктов в ДНР. Например, в выходные военное ведомство сообщило о занятии города Новогродовка, население которого до начала военных действий превышало 15 тыс. человек.

Украинский президент Владимир Зеленский описывал ситуацию на Покровском направлении как «чрезвычайно сложную».

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