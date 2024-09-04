Чиновники объяснили требование о запрете использовать Telegram

Госслужащие не отказались от использования Telegram даже на фоне опасений из-за ареста Павла Дурова. Но для служебной переписки чиновникам рекомендуют все же использовать сервис «Среда», хотя и там запрещено передавать гостайну

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудникам Минпромторга напомнили о необходимости перейти для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место государственного служащего «Среда» (АРМ ГС) к началу сентября. Такое письмо в конце августа получили сотрудники министерства: в пояснении также было указано, что переход проводится в связи с соответствующими постановлениями правительства, а также «в целях предотвращения угроз безопасности информации, связанных с использованием мессенджеров, в том числе Telegram». Копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в министерстве.

В пресс-службе Минпромторга не стали комментировать письмо, но напомнили, что министерство использует коммуникационные сервисы АРМ ГС с 2022 года. Там также отметили, что их использование «не связано напрямую с работой каких-либо сторонних коммерческих приложений».

За несколько дней до письма Минпромторга основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Дуров также обвиняется в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, за что ему грозит до 10 лет заключения и штраф в размере €500 тыс. В конце августа суд Парижа отпустил основателя мессенджера под залог в €5 млн. Ему запретили покидать территорию Франции, а также обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.

На следующий день после задержания Дурова телеграм-канал Baza написал, что российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. По информации канала, такое поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, высшим чинам Минобороны, чиновникам администрации президента и правительства, а также некоторым крупным бизнесменам. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры», так как ни один из них не является надежным с точки зрения информационной безопасности, включая Telegram.

Что такое АРМ ГС Автоматизированное рабочее место государственного служащего, которое в мае получило название «Среда», является разработкой холдинга VK. Сервис включает в себя мессенджер для общения, аудио- и видеозвонки для собраний, почту, календарь, «оргструктуру» — опцию поиска коллег из разных подразделений, ведомств и регионов, файловое хранилище с возможностью совместного редактирования документов в программе «МойОфис», функцию для отслеживания хода выполнения задач. При этом, исходя из постановления правительства от 15 апреля № 472, через коммуникационные сервисы АРМ нельзя передавать и обрабатывать служебную информацию ограниченного распространения, а также гостайну. «Среда» разработана на базе VK Teams, который зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения. В 2023 году Минцифры размещало на портале госзакупок заявку на поиск исполнителя контракта для масштабирования АРМ ГС в регионы на 1 млрд руб. В техническом задании закупки указывалось, что VK должен будет обеспечить масштабирование количества учетных записей с 1 октября 2023-го по 20 сентября 2024-го с 250 до 600 тыс.

Как чиновники используют Telegram

Несмотря на давнее указание перенести служебную переписку из мессенджеров, чиновники продолжают активно использовать Telegram в различных целях. Минпромторг, Минцифры, Минфин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития и другие ведомства ведут собственные каналы на этой платформе, представители их пресс-служб зачастую используют ее для общения с журналистами.

Собеседник РБК в одном из ведомств пояснил: предполагается, что отечественные коммуникационные сервисы необходимо использовать только при осуществлении профессиональной деятельности, а на общение в личных целях запрет не распространяется. Он указал, что АРМ ГС не может полностью заменить Telegram, так как его нельзя использовать для коммуникации с людьми, не зарегистрированными в системе и не являющимися госслужащими. В то же время у АРМ ГС, по его словам, есть ряд преимуществ (можно найти сотрудника по ФИО, написать ему в чат и увидеть, прочитано сообщение или нет). Среди минусов собеседник упомянул невозможность переименовать контакт собеседника, а также «баги», вроде склеивания абзацев при копировании сообщений.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что это министерство поэтапно переводит сотрудников на отечественные коммуникационные сервисы в соответствии с постановлением правительства.

В пресс-службе Минфина сообщили, что также подключены к коммуникационным сервисам АРМ ГС, а «обсуждение рабочих вопросов проходит на внутренних площадках Минфина». В Минцифры также заявили РБК, что сотрудники министерства еще с 2022 года используют платформу для рабочих переписок и межведомственного общения. Представитель ФАС заверил, что коммуникация сотрудников «с целью решения рабочих задач» ведется через сервис «Среда» с 2023 года. «К сервису подключены все сотрудники центрального аппарата и территориальных органов службы», — отметил он.

Представитель VK отказался от комментариев. РБК направил запросы в Минтранс, Минэнерго и ряд других ведомств.