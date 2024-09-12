Во Франции сообщили о смене подхода Telegram после задержания Дурова

Telegram начал отвечать на запросы властей и предоставил прокуратуре Парижа несколько материалов в рамках расследования дел о педофилии, пишет Liberation. Переход мессенджера к сотрудничеству отметили также в прокуратуре Бельгии

Фото: Никита Попов / РБК

Мессенджер Telegram начал менять свою стратегию и отвечать на запросы французских властей сразу после задержания основателя Павла Дурова 24 августа в парижском аэропорту, сообщает Liberation.

По данным газеты, мессенджер выполнил запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) Национальной полиции Франции в рамках нескольких уголовных расследований и предоставил материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о делах, связанных с педофилией.

«Дверь действительно открывается», — заявила изданию глава отдела киберпреступности парижской прокуратуры Джоанна Брусс.

Также перемены в политике Telegram подтвердили в федеральной прокуратуре Бельгии: «Мы действительно видим, что в последнее время Telegram более склонен сотрудничать с правосудием».

24 августа Павла Дурова задержали по прилете в парижском аэропорту Ле Бурже. Спустя четыре дня его отпустили под залог в размере €5 млн. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.

Бизнесмена подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает Дурова соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии, мошенничестве и прочем, сочли французские власти. В связи с этим его внесли в список разыскиваемых лиц в феврале этого года.

В Telegram заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а позицию, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, назвали абсурдной. Сам Дуров признал, что Telegram не идеален, но подчеркнул, что мессенджер не является «своего рода анархическим раем».

Liberation писала, что на допросе Дуров заявил, что поддерживал связи с представителями французской контрразведки.

Ситуацией с безопасностью в мессенджере также оказались недовольны власти Южной Кореи, которые расследуют распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по ее утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент.

В начале сентября Telegram обновил политику модерации: теперь пользователи могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах. Также из мессенджера удалили функцию «Люди рядом», которую использовало менее 0,1% пользователей. Она, по словам Дурова, стала причиной проблем с ботами и мошенниками. До этого пользователи отмечали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент. Кроме того, исчезла возможность загрузки контента в инструмент для ведения блогов Telegraph, которым, как сказал основатель мессенджера, «по-видимому, злоупотребляли анонимные пользователи».