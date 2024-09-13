Зачем Германия направила свои военные корабли к берегам Тайваня

Немецкий военный флот вопреки протестам КНР направился к Тайваньскому проливу. Зачем Берлин пошел на этот шаг и может ли это обострить германо-китайские отношения, разбирался РБК

Фрегат ВМС Германии «Баден-Вюртемберг» (Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press)

Зачем немецкие корабли идут в Тайваньский пролив

13 сентября фрегат ВМС Германии «Баден-Вюртемберг» и корабль боевой поддержки «Франкфурт-на-Майне» направились в Тайваньский пролив, следует из данных сервиса по отслеживанию движения морских судов MarineTraffic. Они участвуют в международных маневрах в Индо-Тихоокеанском регионе, цель которых — контроль над соблюдением режима санкций ООН, наложенных на Северную Корею в связи с ее ракетно-ядерной программой. Немецкие корабли следуют из Южной Кореи в Индонезию, конечная точка — Япония, утверждает Spiegel.

Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. По мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ санкции неоднократно расширялись. Сегодня в их рамках запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, станков, транспорта и предметов роскоши, а также ограничены поставки в республику нефти и нефтепродуктов. Параллельно с этим был создан Комитет Совета Безопасности, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В том числе мониторинг осуществляет так называемая Тихоокеанская морская биржа безопасности (PSMX), в которой состоят США, Южная Корея, Япония, Канада, Новая Зеландия, Франция, Великобритания и Германия. Военные корабли этих стран патрулируют акваторию у берегов Корейского полуострова, Китая, Тайваня и Японии с целью обнаружения «кораблей-призраков», которые перевозят оружие или нефть в КНДР. В марте 2024 года Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата группы экспертов, следящих за соблюдением международных санкций против КНДР. Вашингтон в ответ обвинил Москву в попытке скрыть нарушение международных санкций, запрещающих закупку вооружений у Северной Кореи.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пояснил 13 сентября, что Тайваньский пролив — это кратчайший маршрут для флотской группы, а в нынешних погодных условиях— и самый безопасный. «Послание очень простое — это то, что мы всегда отстаивали и я всегда отстаивал: международные воды являются международными водами», — добавил он.

Китай выразил свое недовольство участием ВМС Германии в маневрах. 9 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин «выступает против любых провокаций под предлогом свободы судоходства», так как это наносит ущерб суверенитету и безопасности Китая.

«Воды Тайваньского пролива, от обоих берегов к середине пролива, являются внутренними водами Китая, затем территориальным морем, затем смежной зоной, а затем исключительной экономической зоной. Китай уважает право стран на судоходство в соответствующих водах в соответствии с законодательством Китая и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS)», — отметила Мао.

После поражения в гражданской войне в 1949 году сторонники правившей Китаем националистической партии «Гоминьдан» переместились на Тайвань, отказались признавать легитимность правительства коммунистов и объявили себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и бóльшая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики было место в ООН. Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло КНР, и в следующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, сам остров — своей провинцией, а Тайваньский пролив — водами, находящимися под его юрисдикцией. Ширина Тайваньского пролива составляет 160 км, он отделяет Китай от Тайваня. Пролив считается международными водами и имеет важное значение для мировой торговли, однако Китай считает проход по нему иностранных военных кораблей вызовом суверенитету. Китайская армия почти ежедневно направляет в пролив и ближайшие районы корабли и авиацию.

ВМС Германии окажутся в Тайваньском проливе впервые с 2002 года. Немецкий фрегат «Бавария» принимал участие маневрах в Индо-Тихоокеанский регионе в 2021-2022 годах, но тогда он обошел Тайвань.

Идея похода через Тайваньский пролив обсуждалась в немецком правительстве еще весной. Его правомерность отстаивала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, аргументируя это тем, что право мирного прохода распространяется и на Тайваньский пролив. Однако до последнего было неясно, решится ли Берлин на этот вызов.

В августе командующий военно-морской оперативной группой контр-адмирал Аксель Шульц заявил, что «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» все еще ожидают приказа. Он не исключил, что германские корабли в случае возможного прохода через пролив будут сопровождать экскорт ВМС Китая, что, по словам немецкого моряка, является обычной практикой. Шульц также сравнил эту инициативу с «обычным переходом» — как по проливу Ла-Манш или Северному морю.

Китайские подразделения следят за кораблями западных стран, которые совершают манеры вблизи Тайваня. Иногда это приводило к опасным ситуациям. В июне 2023-го китайский военный корабль приблизился на 140 м к американскому эсминцу Chung-Hoon в Южно-Китайском море. Столкновения удалось избежать, однако западное командование назвало поведение китайских военных непрофессиональным. В КНР заявили, что отслеживали судна «законно и профессионально».

NZZ отмечает, что реакция Пекина на планы ВМС Германии воспринимается пока как достаточно мягкая, поскольку китайские власти уклонились от прямых обвинений в адрес Берлина. Однако пока неизвестно, как будет действовать китайский военный флот.

Как меняются отношения ФРГ и КНР

В национальной стратегии безопасности ФРГ, утвержденной в 2023 году, Китай определен как «партнер, конкурент и системный соперник». Пекин, говорится в документе, «пытается различными способами изменить основанный на правилах международный порядок, и все более агрессивно заявляет о региональном превосходстве»; в то же время Китай «остается партнером, без которого невозможно решить многие глобальные проблемы и кризисы».

Для Германии особенную роль играют экономические отношения — по итогам 2023 года КНР оказалась главным торговым партнером ФРГ, обогнав США. По данным Внешнеторговой палаты (AHK), объем торговли Германии с Китаем составил €253,1 млрд, а с США — €252,3 млрд. И хотя общий импорт из Китая в ФРГ снизился почти на 20% с 2022 по 2023 год, в исследовании Немецкого экономического института (IW) отмечалось, что экономическая зависимость Германии от китайских поставок в последние годы достигла «тревожного уровня».В том числе речь идет о китайской химической и электронной продукции (ноутбуки, аккумуляторы, магниты и т.п.), а также сырье и полезных ископаемых, включая такие редкоземельные элементы, как скандий и иттрий.

В апреле канцлер Олаф Шольц совершил трехдневную поездку в Китай, целью которой было укрепление экономических связей «на равноправной основе». И подвергся за это критике со стороны оппозиции. Через некоторое время после этой поездки в Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Внешнеполитический эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер поприветствовал решение немецкого военно-морского флота направиться к Тайваньскому проливу. «Германии, как великой экономической державе, которая непременно зависит от свободных морских путей, это крайне важно, потому что в противном случае репутация Германии и доверие к ней таких государств региона, как Тайвань, Филиппины или Япония, сильно пострадали бы», — отметил он.

В то же время депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Ральф Штегнер считает, что из-за конфликта на Украине немецкому военному флоту не следовало бы проходить через Тайваньский пролив. «Китайцы, пожалуй, единственные, кто действительно располагает влиянием в Москве», — отметил он. По мнению Штегнера, сейчас не лучший момент для подобной акции: немецкое правительство не должно злить китайское руководство, поскольку оно все еще может помочь в разрешении российско-украинского конфликта. Deutschlandfunk отмечает, что этот инцидент добавляется к длинному списку проблем в отношениях стран, находящихся на грани торговой войны.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил РБК, что отправка Германией двух кораблей — это прежде всего «демонстрация флага». «Все прекрасно понимают, что один немецкий фрегат никаким образом не влияет на расклад сил, тем более что у КНР военных кораблей на порядок больше. Так что у этой акции прежде всего символическое политическое значение, направленное на эскалацию отношений КНР и ФРГ», — считает эксперт. Пока реакция Пекина достаточно мягка, отмечает он, в том числе потому, что китайские власти понимают: за этими действиями стоят США, которые пытаются сколотить максимально широкую коалицию на фоне готовящейся «провокации» против КНР.

На днях Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что команда шестой группы «Морских котиков» (подразделение ВМС США для секретных спецопераций, наиболее известное ликвидацией Осамы бен Ладена) больше года ведет подготовку к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения китайских войск. По данным ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин поручил вооруженным силам страны быть готовыми установить военный контроль над островом к 2027 году, когда будет праздноваться столетие китайской армии — НОАК. В апреле 2024 года глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино подтвердил этот прогноз.