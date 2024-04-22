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Политика ,  
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В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже для Китая

В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Китай
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Сотрудники федерального управления уголовной полиции в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге задержали трех граждан Германии, которых подозревают в работе на китайскую разведку, сообщает пресс-служба немецкой Генпрокуратуры.

Хервига Ф., Ину Ф. и Томаса Р. задержали на основании судебного ордера от 17 апреля 2024 года. У них дома и на рабочих местах были проведены обыски.

«Обвиняемые подозреваются в том, что они работали на китайскую разведку с неопределенного периода времени до июня 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, Томас Р. сотрудничал с агентом китайской разведывательной службы MSS. По поручению этого человека Томас Р. искал в Германии информацию об инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях. Для этого он обратился к супругам Хервигу и Ине Ф., они управляют компанией из Дюссельдорфа, которая сотрудничает с немецкими учеными и исследователями.

«На первом этапе целью было провести исследование для китайского подрядчика по состоянию техники деталей машин, которые также имеют важное значение для эксплуатации мощных судовых двигателей, например, на боевых кораблях», — выяснила генпрокуратура.

За китайским подрядчиком стоял сотрудник MSS, от которого Томас Р. получал задания, финансирование проекта осуществлялось государственными китайскими учреждениями. «На момент задержания подозреваемые вели дальнейшие переговоры по исследовательским проектам, которые могли бы быть полезны, в частности, для наращивания военно-морской мощи Китая», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

19 марта Генпрокуратура Германии обвинила гражданина Томаса Х. в работе на российскую разведку и разглашении служебной тайны. Мужчина служил в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения бундесвера. Как выяснил Spiegel, он имел доступ к секретным данным, касающимся проектов немецкой армии в сфере радиоэлектронной борьбы.

По данным Генпрокуратуры, Томас Х. несколько раз обращался в посольства России в Бонне и Берлине с предложением о сотрудничестве и один раз передал разведке России сведения, полученные в ходе службы.

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Германия Китай шпионаж задержание Генпрокуратура
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