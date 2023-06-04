Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня

Китайский корабль пронесся перед американским эсминцем, столкновения не произошло из-за того, что военные США замедлили ход и отклонились от курса. Пекин назвал свои действия законными и профессиональными

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Китайский военный корабль приблизился на 140 метров к американскому эсминцу Chung-Hoon в Южно-Китайском море, столкновения удалось избежать, пишет издание Global News, чей корреспондент стал свидетелем инцидента.

Корабль Китая направился в сторону эсминца США на большой скорости, экипаж связался с американским кораблем и призвал сменить направление, иначе произойдет столкновение. Военные США попросили тех держать дистанцию, но в итоге все же сменили курс и замедлились, после чего китайский корабль пронесся перед Chung-Hoon.

Издание опубликовало видеозапись происшествия.

Западное командование назвало поведение китайских военных непрофессиональным. «Тот факт, что об этом объявили по радио до того, как сделали, ясно указывало, что произошло преднамеренно», — заявил командир канадского корабля Montreal, наблюдавшего за инцидентом, капитан Пол Маунтфорд.

Он также сообщил, что Пекин до инцидента уведомил экипажи кораблей, что те вошли в территориальные воды Китая, тогда как на самом деле суда шли в международных водах.

Китайское посольство в Канаде заявило, что появление американского и канадского кораблей было «публично разрекламировано», а военные КНР отслеживали оба судна «законно и профессионально». Дипломаты обвинили Вашингтон и Оттаву в намеренном разжигании проблем и создании рисков, которые подрывают мир и стабильность, посылают «ложные сигналы» сторонникам суверенитета Тайваня.

Пентагон США отчитывался в начале июня об опасных маневрах авиации Китая, которая пытается перехватить самолета США и их союзников в международном воздушном пространстве. «Мы как раз недавно видели еще один вызывающий тревогу случай агрессивного и непрофессионального проведения полета [самолета] Китая», — рассказал министр обороны Ллойд Остин.