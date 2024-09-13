СК рассказал об арестованных миллионах на счетах экс-замминистра обороны

Сам Павел Попов отрицает обвинения, хотя другие фигуранты сотрудничают со следствием. Еще у двух обвиняемых в хищениях у парка «Патриот» арестовано имущество на 60 млн руб.

Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Следователи арестовали более 30 млн руб. на счетах экс-замминистра обороны генерала Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.

Средства обнаружили «в ходе предварительного следствия», заявили в ведомстве. Помимо того, арестовано имущество других обвиняемых — бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Его стоимость, по оценке СК, превышает 60 млн руб.

РБК обратился за комментарием к адвокату Попова Игорю Дюкину.

В начале сентября суд арестовал загородный дом Попова и мотоцикл Harley-Davidson Шестерова.

Попов был арестован в конце августа. По версии следствия, отвечая за развитие парка «Патриот» в 2021–2024 годах, генерал обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и Шестеровым, фигуранты похитили 30 млн руб. бюджетных средств. Как сообщали в СК, за счет парка велись стройка и ремонтные работы на даче генерала размером около 3 га в подмосковном Красногорском районе, а также поставки туда «различных материальных ценностей».

Попов отрицает вину, а Ахмедов и Шестеров, как писал «Коммерсантъ», согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Источник РБК сообщал, что именно они дали показания на генерала.

Попов был заместителем министра обороны с 2013 по 2024 год, в его ведении находились главное управление инновационного развития и департамент информационных систем ведомства. До этого он работал заместителем главы МЧС, министерство тогда возглавлял Сергей Шойгу.