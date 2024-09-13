Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую область

Действия ВСУ в Курской области противоречат позиции Украины, «использовавшей образ жертвы», считает замминистра обороны России

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Военная операция на Украине «приобрела новое измерение» после вторжения ВСУ в Курскую область, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае.

«Если раньше киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь», — сказал генерал-полковник (цитата по ТАСС).

По его оценке, военная операция «полностью перевернула представление о современной войне», поскольку прежде сложно было представить современные масштабы использования беспилотников. «Западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких-либо шансов на восстановление», — добавил Фомин.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область больше месяца назад — 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому позднее придали федеральный статус. С тех пор там продолжаются бои.

Командование ВСУ объясняло операцию в Курской области стремлением к недопущению российского наступления с этой территории, отвлечением российских войск с других направлений, созданием «зоны безопасности», захвату пленных и подъему морального духа украинцев. Главком Александр Сырский признавал, что отвлечь российские войска с наиболее сложного направления, покровского в Донбассе, не получилось.

Президент Владимир Путин указывал на провал украинских намерений. Москва связывает присутствие украинских военных в Курской области с невозможностью возобновления диалога. «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними <…> вести не будем», — объяснил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.