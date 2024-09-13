 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Действия ВСУ в Курской области противоречат позиции Украины, «использовавшей образ жертвы», считает замминистра обороны России
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Военная операция на Украине «приобрела новое измерение» после вторжения ВСУ в Курскую область, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае.

«Если раньше киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь», — сказал генерал-полковник (цитата по ТАСС).

По его оценке, военная операция «полностью перевернула представление о современной войне», поскольку прежде сложно было представить современные масштабы использования беспилотников. «Западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких-либо шансов на восстановление», — добавил Фомин.

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области
Политика
Владимир Зеленский

Украинские подразделения вторглись в Курскую область больше месяца назад — 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому позднее придали федеральный статус. С тех пор там продолжаются бои.

Командование ВСУ объясняло операцию в Курской области стремлением к недопущению российского наступления с этой территории, отвлечением российских войск с других направлений, созданием «зоны безопасности», захвату пленных и подъему морального духа украинцев. Главком Александр Сырский признавал, что отвлечь российские войска с наиболее сложного направления, покровского в Донбассе, не получилось.

Президент Владимир Путин указывал на провал украинских намерений. Москва связывает присутствие украинских военных в Курской области с невозможностью возобновления диалога. «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними <…> вести не будем», — объяснил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Курская область Александр Фомин Минобороны Украина
Материалы по теме
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Политика
Le Monde узнала, почему Запад медлит с решением об ударах вглубь России
Политика
Bloomberg узнал о просьбе США к Киеву представить план ударов по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Над Россией за ночь сбили 20 дроновПолитика, 07:33
Как Артем Дзюба добрался до Тольятти: его карьерный путь в фотографияхСпорт, 07:30
Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 07:26
Жители курского приграничья дали показания о вторжении ВСУПолитика, 07:19
Суд арестовал имущество семьи топ-менеджера «Росатома» на ₽100 млнОбщество, 07:04
«Седовласая экономика». Почему для бизнеса старики стали важнее зумеровPro, 07:01
Банкиры предложили поднять лимит для рассрочки без переплат до ₽60 тыс.Финансы, 07:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Китай потребовал от США не навязывать «лечение собственных болезней»Политика, 06:54
ВОЗ оценила в 10 млн число украинцев с риском психических расстройствОбщество, 06:24
Суд потребовал от «Яндекса» доплатить ₽1,67 млрд налоговБизнес, 06:13
Маск поделился плохим предчувствием после слов Путина о НАТО и УкраинеПолитика, 05:45
Над Брянской областью за ночь сбили семь дроновПолитика, 05:27
Трамп заявил, что Байден не ворочается по ночам из-за УкраиныПолитика, 05:12
Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара»Общество, 05:11