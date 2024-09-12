Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Российские военные освободили десять населенных пунктов в приграничье Курской области. Зеленский заявил, что армия России начала контрнаступление

Владимир Зеленский (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что российские военные начали контрнаступление в Курской области, передает «Страна».

«Все идет по нашему украинскому плану», — заявил Зеленский.

12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.

Зеленский также отметил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии, но «контролирует этот процесс», передает УНИАН. В середине августа Минск усилил группировки войск на гомельском и мозырском направлениях на юге страны. Власти пояснили, что сделали это для «адекватного реагирования на обстановку».

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно сообщает об отражении атак украинских сил в регионе, там введены режимы ЧС и контртеррористической операции. Губернатор Курской области Алексей Смирнов накануне сообщил, что из приграничных районов выехали 150 тыс. человек.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе рассказал, что ВСУ несут в Курской области большие потери, хотя туда отправлены «достаточно большие и неплохо подготовленные резервы». Цели заставить Россию перебрасывать войска Украина не достигла, заявил глава государства. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений, что ВСУ «выжмут» из Курской области.