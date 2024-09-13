Колумбия потребовала прекратить вербовку «для зарубежных войн»

Колумбия ждет от России разрешения навестить в СИЗО трех своих граждан, задержанных за службу в ВСУ. Республика просит другие страны не нанимать колумбийцев — те вынуждены участвовать в конфликтах из-за бедности и безработицы

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Колумбия направила дипломатические ноты в российское и венесуэльское министерства иностранных дел по поводу трех задержанных в России колумбийцев, обвиненных в наемничестве за участие в боях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба колумбийского МИДа.

МИД попросил Москву и Каракас предоставить информацию о правовом статусе задержанных, их текущем местонахождении и состоянии здоровья. Сейчас ведомство ожидает ответа от России по поводу консульского визита в СИЗО. Колумбийский МИД пообещал, что посольство в России будет очень внимательно отслеживать ход уголовного процесса, призывая обеспечивать основные права соотечественников.

«Таким же образом, [МИД Колумбии] обратилось по дипломатическим каналам с просьбой прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом», — сказано в сообщении.

Колумбии известно о трех задержанных в России гражданах: Мигеле Анхеля Карденаса, Медине Аранда Хосе Арона и Анте Александера.

RTVI писал, что Медина и Анте участвовали в боях с лета 2023 года, но решили покинуть Украину после серьезных потерь «Карпатской сечи». Мужчин задержали в аэропорту столицы Венесуэлы после того, как они привлекли внимание формой с шевронами и военными рюкзаками, выяснила El Tiempo. ФСБ сообщала, что у них нашли документы, «подтверждающие противоправную деятельность», и одежду «украинского образца» со знаками различия украинского батальона «Карпатская сечь».

К июню 2024 года в конфликте между Россией и Украиной погиб 51 колумбиец, сообщал колумбийский посол в Великобритании. С его слов, они воевали на украинской стороне, продолжают участвовать в конфликте не менее 200 граждан Колумбии. Посол признал, что зарплата $3–5 тыс. выглядит заманчивой, но подчеркнул: возвращение тела обходится в существенно дороже — до $20 тыс.

МИД Колумбии внес в парламент законопроект, запрещающий наемничество. Министр Луис Хильберто Мурильо пояснил, что завербованные мужчины ставят республику в сложную дипломатическую ситуацию, поскольку они оказываются в ловушке в других государствах, где их используют как «пушечное мясо».

Что вынуждает колумбийцев воевать на Украине В Колумбии шаткое экономическое положение: примерно треть граждан (16 млн человек) находятся за чертой бедности и зарабатывают не более $109,5, а каждый десятый колумбиец живет в крайней нищете, получая меньше $55 в месяц. Военная служба осталась одним из немногих путей для мужчин обеспечить себе стабильный заработок, отмечала New York Times. Вместе с тем, Колумбия десятилетиями ведет войну с наркокартелями и повстанцами, что обеспечивает военнослужащим уникальным опытом. Сейчас эта республика обладает второй по численности армией среди стран Латинской Америки с 250 тыс. солдат, на первом месте — Бразилия. Как объясняет RazonPublica, эти факторы сложились в несколько причин, по которым Колумбия стала одним из главных источником для наемников в конфликты по всему миру: колумбийские военные обучились действовать в ситуациях с высоким градусом насилия, отставные военные и бывшие комбатанты не могут реинтегрироваться в общество и остаются без гражданской работы, а иностранные правительства формируют глобальный спрос и видят в колумбийских мужчинах квалифицированных солдат, которые готовы работать в опасных условиях в обмен на относительно высокую плату.

В то же время, некоторые колумбийские граждане, служащие в украинской армии, рассказали New York Times, что происходящее в этом конфликте радикально отличается от боев с повстанцами. Они пояснили, что привыкли к ближнему бою с автоматическим оружием в густонаселенной территории и возможностью вызвать эвакуацию или поддержку с воздуха, но теперь не могут на это рассчитывать. Один из них назвал сражения с картелями «детской забавой» по сравнению с тем, что приходится пережить на Украине.