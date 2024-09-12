Le Monde узнала, почему Запад медлит с решением об ударах вглубь России

Из-за «нескольких ошибок» ВСУ Запад медлит с решением, позволить ли Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием, пишет Le Monde. Путин заявил, что такое разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Запад медлит с решением, позволить ли Украине наносить удары по России дальнобойным оружием, поставляемым в рамках военной помощи, из-за «нескольких ошибок» ВСУ, сообщает французская Le Monde со ссылкой на источники.

Так, среди «ошибок» украинских военных издание упоминает операцию в Курской области: эти действия застали западные страны врасплох и теперь они требуют от Киева «уточнить свою стратегию», передает ТАСС. По данным Le Monde, на Западе опасаются, что конфликт «перекинется за пределы Украины, в частности на Польшу и Латвию». Кроме того, по информации газеты, Запад ограничивает Украину и в ударах по занятым российскими военными территориям, передает «Страна».

Профессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитт считает, что в ближайшее время решения о применении Киевом дальнобойного оружия для ударов по России ждать не стоит. В комментарии изданию он отметил, что в США продолжается избирательная кампания, есть признаки кризиса и во внутриполитической жизни Франции и Германии.

В конце мая ряд стран — союзниц Украины разрешили использовать поставляемое ими вооружение для ударов по приграничным российским территориям. После этого Киев усилил призывы разрешить удары западным оружием вглубь России.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября говорил, что только разрешения на удары мало, необходимо и само вооружение. «Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие», — сказал он. По словам Зеленского, необходимым вооружением обладают США, Германия, Франция и Великобритания.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что смена политики Вашингтона в отношении ударов по России дальнобойным оружием может обсуждаться. Президент США Джо Байден на вопрос, снимет ли Вашингтон ограничения на использование Украиной оружия большой дальности, ответил, что его администрация «сейчас этим занимается».

Bloomberg после визита в Киев Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Париж попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей.

До этого The Guardian сообщила, что Лондон уже принял решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России, но о нем не объявят публично. The Times писала, что Франция также выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по России дальнобойным западным оружием, но в Киеве ожидают согласия Вашингтона.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что проведение военной операции на Украине само по себе является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.