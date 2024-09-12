Великобритания, продолжая оказывать помощь Украине, стремится к очередному «весьма опасному витку в спирали эскалации», заявила пресс-служба посольства России в Лондоне по итогам визита главы британского МИДа Дэвида Лэмми в Киев.

Новые транши помощи, которые Лондон передает Киеву, «сгорят» в зоне боевых действий или «растворятся в карманах» украинских элит, считают в диппредставительстве. Там назвали «несбыточной» цель британских властей нанести «стратегическое поражение» России.

«Призываем Лондон, трезво проанализировав ход и перспективы конфликта, прекратить жертвовать благосостоянием собственных граждан, жизнями тысяч простых украинцев, международной и европейской стабильностью, а также побудить к этому своих американских союзников», — говорится в публикации.

Во время визита в Киев Лэмми сообщил, что Лондон передаст Киеву новый транш помощи — £242 млн ($315 млн) на гуманитарные цели, а также восстановление энергетики. Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева.