 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство России призвало Лондон трезво оценить ход конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Великобритания, продолжая оказывать помощь Украине, стремится к очередному «весьма опасному витку в спирали эскалации», заявила пресс-служба посольства России в Лондоне по итогам визита главы британского МИДа Дэвида Лэмми в Киев.

Новые транши помощи, которые Лондон передает Киеву, «сгорят» в зоне боевых действий или «растворятся в карманах» украинских элит, считают в диппредставительстве. Там назвали «несбыточной» цель британских властей нанести «стратегическое поражение» России.

Блинкен и глава МИД Великобритании приехали в Киев
Политика
Энтони Блинкен и Дэвид Лэмми

«Призываем Лондон, трезво проанализировав ход и перспективы конфликта, прекратить жертвовать благосостоянием собственных граждан, жизнями тысяч простых украинцев, международной и европейской стабильностью, а также побудить к этому своих американских союзников», — говорится в публикации.

Во время визита в Киев Лэмми сообщил, что Лондон передаст Киеву новый транш помощи — £242 млн ($315 млн) на гуманитарные цели, а также восстановление энергетики. Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Великобритания Украина помощь
Материалы по теме
МВД объявило в розыск приехавших с Украины в Курскую область журналистов
Политика
Путин и глава МИД КНР обменялись мнениями о конфликте на Украине
Политика
На Украине признали возможность договориться с Россией в 2022 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
В «Единой России» раскрыли два сценария программы к думским выборамПолитика, 00:00
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичковСпорт, 00:00
Полпред президента на Урале перейдет в Совфед до 1 октябряПолитика, 00:00
Рекрутеры назвали профессии с максимальным ростом зарплатЭкономика, 00:00
Посольство России призвало Лондон трезво оценить ход конфликта на УкраинеПолитика, 12 сен, 23:40
Кандидат в вице-президенты США описал возможный план Трампа по УкраинеПолитика, 12 сен, 23:26
Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары по РоссииПолитика, 12 сен, 23:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Михалков подарил Кадырову ручку с 50 выпусками «Бесогона»Политика, 12 сен, 23:12
Лукашенко возложил на Армению вину за события в КарабахеПолитика, 12 сен, 23:04
Главе «Пантеона защитников отечества» вменили взятку «Фольксвагеном»Политика, 12 сен, 22:59
Суд отправил двух студентов в колонию за обнаженное появление у окнаОбщество, 12 сен, 22:47
Гейтс назвал две вещи, которые не дают ему спать по ночамОбщество, 12 сен, 22:32
США признали агентами России лидеров «Ухуру» и «Черного молота»Политика, 12 сен, 22:20
Китайский авианосец «Фуцзянь» испытал катапульту для запуска самолетовПолитика, 12 сен, 22:16