Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях

Вашингтон не увидел шанса на конец конфликта на Украине на своих условиях

Власти США в настоящее время не видят возможности для завершения конфликта на Украине на своих условиях, заявил Кирби. Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но с учетом «реалий на земле»

Джон Кирби (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

В Соединенных Штатах в настоящее время не видят возможности завершить конфликт на Украине на устраивающих Вашингтон условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос «РИА Новости» о возможности урегулирования украинского кризиса.

По его словам, условия мира, которые бы устроили Вашингтон, включают в том числе «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возврат территорий Киеву.

После начала спецоперации на Украине Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.

Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею «формула мира». При этом еще прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако призывали признать «реалии на земле». 12 сентября Путин призвал США убедить Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров с Россией, если в Вашингтоне считают, что Киев готов к диалогу.

За несколько дней до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. В то же время он отметил, что пока нет признаков, что российский лидер «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».