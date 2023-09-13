Авен заявил об отсутствии ясных критериев ввода и вывода из санкций

Четких критериев включения в санкции и исключения из них нет, считает совладелец Альфа-банка Петр Авен: если одна из причин — встреча с Владимиром Путиным, то Ангела Меркель встречалась с ним чаще

Петр Авен (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Введение санкций — это практика чисто политических решений, эквивалентная институту лишенцев в СССР, заявил в интервью BNN совладелец Альфа-банка Петр Авен.

По его мнению, авторы санкционной политики предполагали, что ограничительные меры станут «реальным наказанием», которое в том числе должно создавать стимулы для «хорошего поведения».

«Во-первых, нет четких критериев для включения в санкционный список и исключения из него. Например, одной из причин введения санкций является встреча с президентом Путиным. Однако госпожа Меркель и господин Эрдоган, например, встречались с президентом Путиным гораздо чаще, чем любой российский бизнесмен. Так почему же их нет в санкционном списке?» — задался вопросом Авен.

Другой критерий — это размер бизнеса в России, который определяется уплачиваемыми в бюджет страны налогами, продолжил он. «Наш давний партнер в России, BP, платил огромные налоги, намного выше, чем Альфа-банк. Ну и что?» — отметил бизнесмен.

Кроме того, Авен заявил, что «всегда верил в верховенство закона и неприкосновенность прав собственности на Западе». «Но сегодня включение в санкционный список фактически означает временную конфискацию имущества (замораживание — это всего лишь эвфемизм), которая происходит без какой-либо судебной процедуры, состязательного разбирательства или простого права на защиту», — сказал он.

Так, некоторые «анонимные чиновники де-факто лишают» попавших под санкции и даже членов их семей «основных прав». «Это практика чисто политических решений, эквивалентная институту лишенцев (обездоленных лиц) — тех, кто когда-то был лишен всего при советской власти после революции. Аналогичным образом не существует прозрачного и эффективного механизма оспаривания статуса санкций. Судебные разбирательства могут длиться годами, но за это время рушатся предприятия, портится репутация, детей исключают из школ и так далее», — отметил бизнесмен.

Авен также задался вопросом, на основе какой информации людей включают в санкционные списки. По словам бизнесмена, в его случае и в случае его партнеров это была «дюжина статей в таблоидах», «подброшенных и, по сути, полностью лживых». «К сожалению, мнение людей, выступавших в нашу защиту, было проигнорировано, а основанием для обвинений стало мнение неизвестных «экспертов», — заключил бизнесмен.