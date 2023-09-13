Cуд ЕС отказался снять санкции с Виктора Рашникова

Суд отклонил иск бизнесмена Виктора Рашникова о снятии с него санкций ЕС и возложил на него обязанность по оплате судебных расходов. Бизнесмен попал под санкции ЕС 15 марта 2022 года

Виктор Рашников (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Суд Европейского союза отклонил иск председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) миллиардера Виктора Рашникова об исключении его из санкционных списков. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Иск Рашникова отклонить, возложить на него обязанность по оплате судебных расходов», — объявил судья Европейского суда.

В картотеке суда находится дело под номером T-305/22, в котором заявителем выступает Рашников, а ответчиком — Совет ЕС. Дело связано с требованием аннулирования, но никакой другой доступной информации в карточке нет.

Виктор Рашников — основной акционер, с долей 79,76%, и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Он занимает 14-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценено в $10,2 млрд. В 2022 году он занимал 18-ю строчку с состоянием $6,6 млрд.

Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании 15 марта прошлого года. Перед этим он перевел свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. В августе 2022 года США включили Рашникова в свой санкционный список.

Спустя несколько месяцев после введения европейских санкций Рашников оспорил решение Брюсселя. Минфин Франции опубликовал адреса домов и квартир, которые были заморожены в соответствии с санкциями. По данным Forbes, из этого списка Рашникову принадлежала недвижимость на сумму $200 млн, в том числе:

вилла в городе Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу — через дочь Ольгу (владеет 94% компаний, на которые оформлена недвижимость, а Рашников является директором обеих).

три квартиры в центре Парижа, рядом с Елисейским дворцом, — через компанию SCI Parc Gabriel.

В марте 2023 года французское издание Le Monde сообщило о вилле стоимостью €23 млн в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции, которая была арестована в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, принадлежащую панамской фирме, но французские власти считают, что ее реальным владельцем является Рашников. После начала спецоперации на Украине виллу пытались продать, но французское управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам заблокировало попытку, отметила газета.

Представитель Рашникова заявлял РБК, что у председателя совета директоров ММК нет недвижимости во Франции, записанной на третьих лиц.