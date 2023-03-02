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Представитель Рашникова опроверг данные о вилле во Франции и конфискации

Представитель Рашникова опроверг наличие у него виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра и ее конфискацию
Le Monde сообщила, что в Сен-Жан-Кап-Ферра конфисковали виллу, которая, по данным властей, принадлежит Виктору Рашникову. Представитель бизнесмена назвал эти данные клеветой, отметив, что ему ничего не известно об этом особняке
Виктор Рашников
Виктор Рашников (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова нет недвижимости во Франции, записанной на третьих лиц, сообщил РБК представитель бизнесмена.

Так он отреагировал на статью в Le Monde, где говорится о вилле в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции. По данным издания, особняк, стоимость которого оценивается в €23 млн, был арестован в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине. Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников. Вскоре после начала российской военной операции виллу попытались продать, но французское Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам заблокировало попытку.

По словам представителя Рашникова, «любые измышления о каких-либо виллах, их продажах и арестах или о другой собственности, которыми владеют третьи лица в его пользу и которые представлены в статье», — недостоверная информация и клевета. Он сообщил, что Рашникову ничего не известно о вилле, о которой пишет Le Monde, «и, соответственно, он никак не мог заниматься ее продажей ни лично, ни через других физических или юридических лиц».

Представитель бизнесмена добавил, что имущество Рашникова во Франции имеет легальную структуру собственности, сведения о нем передаются властям в соответствии с местным законодательством.

Рашников попал под санкции ЕС в марте 2022 года, несколько месяцев спустя он оспорил решение Брюсселя. Вскоре после введения ограничений французский Минфин опубликовал адреса домов и квартир, которые были заморожены в соответствии с санкциями. По данным Forbes, из этого списка Рашникову принадлежала недвижимость на сумму $200 млн.

В сентябре Politico сообщило, что Венгрия попросила ЕС снять санкции с Рашникова, Алишера Усманова и Петра Авена. По данным газеты, в Брюсселе убедили Будапешт отложить это требование.

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Forbes в прошлом году оценивал состояние Рашникова в $6,6 млрд. По данным Bloomberg, оно составляет $9,3 млрд.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Рашников вилла Франция санкции
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