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Военная операция на Украине ,  
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ВГА Запорожья запретила ввоз коммерческих грузов с Украины

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В подконтрольную российским военным часть Запорожской области запрещен ввоз коммерческих грузов со стороны территорий региона, находящихся под контролем Украины, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов», — написал Балицкий.

При этом он отметил, что правила въезда гражданских автомобилей на пункт пропуска «Васильевка» остались прежними.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной, в городах действует военная комендатура. Пророссийские власти Запорожья высказывались за вхождение региона в состав России после проведения референдума.

8 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, находится «под плотным артиллерийским огнем» украинских сил. Позднее он сообщил об ударе по КПП в Васильевке. Пункт расположен к востоку от Энергодара и к югу от Запорожья. По словам Рогова, на КПП было более 50 мирных жителей, пункт атаковали с помощью дрона, всего по нему нанесли два удара.

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