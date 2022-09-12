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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о контроле «Ахматом» стратегических позиций в Запорожье

Все стратегические позиции, занятые Россией в Запорожской области, находятся под контролем спецподразделений «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сославшись на командира ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзора Бисаева.

«Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников», — написал Кадыров, отметив, что бойцы «только и ждут приказа, чтобы выдвинуться в бой».

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Вечером 12 сентября представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление в районе Запорожской АЭС. По его словам, готовится «большое наступление в районе атомной станции и ближайших переправ». «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS и т.д.», — сказал он.

Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной, в городах действует военная комендатура. Пророссийские власти Запорожья высказывались за вхождение региона в состав России после проведения референдума.

Теги
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Рамзан Кадыров Запорожская область "Ахмат" Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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