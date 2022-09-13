Шойгу и министр обороны Армении обсудили шаги для стабилизации в Карабахе
Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и договорились принять меры для стабилизации ситуации. Об этом сообщает армянское оборонное ведомство.
«Глава оборонного ведомства Армении описал своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится на сайте министерства.
В Минобороны Армении в ночь на 13 сентября сообщили, что азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук — из артиллерийский орудий. В Ереване настаивают, что Баку обстреливает в том числе гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые.
Азербайджан утверждает, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и была повреждена военная инфраструктура.
В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными сообщения о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван.
«В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, назвав действия Баку неприемлемыми. Лидеры договорились поддерживать оперативный контакт.
Правительство Армении 13 сентября официально обратилось за помощью к России, к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.
К 07:00 мск ситуация на границе не изменилась, сообщило армянское Минобороны. «Противник продолжает применять артиллерию, минометы, САР и крупнокалиберное вооружение в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, поражая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», — заявило ведомство.