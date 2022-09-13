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Шойгу и министр обороны Армении обсудили шаги для стабилизации в Карабахе

Сергей Шойгу и министр обороны Армении Папикян обсудили шаги для стабилизации в Карабахе
Папикян описал Шойгу ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе. Главы Минобороны Армении и России договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации
Сурен Папикян и Сергей Шойгу (слева направо)
Сурен Папикян и Сергей Шойгу (слева направо) (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и договорились принять меры для стабилизации ситуации. Об этом сообщает армянское оборонное ведомство.

«Глава оборонного ведомства Армении описал своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится на сайте министерства.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

В Минобороны Армении в ночь на 13 сентября сообщили, что азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук — из артиллерийский орудий. В Ереване настаивают, что Баку обстреливает в том числе гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые.

Азербайджан утверждает, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и была повреждена военная инфраструктура.

В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными сообщения о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван.

«В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, назвав действия Баку неприемлемыми. Лидеры договорились поддерживать оперативный контакт.

Правительство Армении 13 сентября официально обратилось за помощью к России, к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.

К 07:00 мск ситуация на границе не изменилась, сообщило армянское Минобороны. «Противник продолжает применять артиллерию, минометы, САР и крупнокалиберное вооружение в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, поражая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», — заявило ведомство.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Армения Россия Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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