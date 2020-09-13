ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ЦИК России опубликовали данные по регионам с самой высокой и самой низкой явкой. Данные опубликованы в Telegram-канале комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у комиссии нет задачи повысить явку.

«Она [явка] должна быть реальной и естественной, чтобы люди приходили и голосовали, как считают нужным», — заявила Памфилова.

Так, по данным комиссии, наибольшее количество избирателей на довыборах в Госдуму зафиксировали в Татарстане — 56,64%. Наиболее низкая явка по аналогичным выборам зафиксирована в Ярославской области — 10,47%.

Также 13 сентября в 18 субъектах проходят прямые выборы главы региона. На этих выборах самая высокая явка в Еврейской автономной области — 57,89%, а самая низкая в Иркутской области — 15,94%.