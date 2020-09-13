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Политика ,  
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ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ЦИК России опубликовали данные по регионам с самой высокой и самой низкой явкой. Данные опубликованы в Telegram-канале комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у комиссии нет задачи повысить явку.

«Она [явка] должна быть реальной и естественной, чтобы люди приходили и голосовали, как считают нужным», — заявила Памфилова.

Так, по данным комиссии, наибольшее количество избирателей на довыборах в Госдуму зафиксировали в Татарстане — 56,64%. Наиболее низкая явка по аналогичным выборам зафиксирована в Ярославской области — 10,47%.

Также 13 сентября в 18 субъектах проходят прямые выборы главы региона. На этих выборах самая высокая явка в Еврейской автономной области — 57,89%, а самая низкая в Иркутской области — 15,94%.

Памфилова сообщила о явке в первый день голосования на выборах в регионах
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Члены участковой избирательной комиссии возвращаются на участок в селе Большой Луг после проведения выездного голосования в посёлке Рассоха на выборах губернатора Иркутской области

Кроме того, в стране выбирают депутатов региональных парламентов. Здесь самая высокая посещаемость отмечена в Белгородской области, там пришло на избирательные участки 40,31% человек. В 2.5 раза явка ниже в Костромской области — 16,11%.

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В России 13 сентября проходит основной день голосования на региональных и местных выборах. Так, в 18 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах выбирают депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах.

Теги: ЦИК, выборы, явка
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