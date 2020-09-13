Гольдштейн вышел в лидеры на выборах главы Еврейской автономной области

Обработано 17,93% протоколов. Помимо Ростислава Гольдштейна от «Единой России» в тройку лидеров вошли Владимир Дудин от «Справедливой России» и Александр Крупский от Коммунистической партии социальной справедливости

Ростислав Гольдштейн на избирательном участке №9 в Биробиджане (Фото: eao.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора после обработки 17,93% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает корреспондент РБК.

Согласно данным ЦИК, Гольдштейн набирает 82,23% голосов после подсчета 20,65% протоколов. На втором месте кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин — 49%, третье место занимает Александр Крупский от КПСС — 3,99%, следом идут Борис Тихонов от «Родины» (2,04%) и кандидат от «Патриотов России» Роман Куземский (1,2%).

Президент России Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) 12 декабря 2019 года. До него пост губернатора ЕАО занимал Александр Левинталь. Источники РБК, близкие к администрации президента, говорили, что у него были стабильно низкие рейтинги поддержки населения и он сам не стремился остаться на этом посту на новый срок.

Ростислав Гольдштейн родился 15 сентября 1969 года. Депутат Госдумы V и VI созывов, член «Единой России», бывший зампред госсовета Республики Коми. В 2015 году стал сенатором от ЕАО. В 2019 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.