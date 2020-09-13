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Гольдштейн вышел в лидеры на выборах главы Еврейской автономной области

Обработано 17,93% протоколов. Помимо Ростислава Гольдштейна от «Единой России» в тройку лидеров вошли Владимир Дудин от «Справедливой России» и Александр Крупский от Коммунистической партии социальной справедливости
Ростислав Гольдштейн на избирательном участке №9 в Биробиджане
Ростислав Гольдштейн на избирательном участке №9 в Биробиджане (Фото: eao.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора после обработки 17,93% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает корреспондент РБК.

Согласно данным ЦИК, Гольдштейн набирает 82,23% голосов после подсчета 20,65% протоколов. На втором месте кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин — 49%, третье место занимает Александр Крупский от КПСС — 3,99%, следом идут Борис Тихонов от «Родины» (2,04%) и кандидат от «Патриотов России» Роман Куземский (1,2%).

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

Президент России Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) 12 декабря 2019 года. До него пост губернатора ЕАО занимал Александр Левинталь. Источники РБК, близкие к администрации президента, говорили, что у него были стабильно низкие рейтинги поддержки населения и он сам не стремился остаться на этом посту на новый срок.

Ростислав Гольдштейн родился 15 сентября 1969 года. Депутат Госдумы V и VI созывов, член «Единой России», бывший зампред госсовета Республики Коми. В 2015 году стал сенатором от ЕАО. В 2019 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В интервью РБК он допускал участие в выборах главы региона в зависимости от оценки его работы руководством страны и местными жителями. «Буду справляться с задачами, поручат идти дальше — пойду. Не буду справлять — ну что же...» — отмечал Гольдштейн.

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В России 13 сентября проходит основной день голосования на региональных и местных выборах. Ранее, 11 и 12 сентября, состоялись досрочные выборы. Прямые выборы губернаторов проходят в 18 регионах страны.

Авторы: Виктория Тютина, Евгения Кузнецова
Теги: ЕАО, выборы, губернатор
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