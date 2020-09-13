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День выборов ,  
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Больше 50% избирателей досрочно проголосовали на выборах главы Татарстана

По данным ЦИК, за два дня явка составила 52%. На прошлых выборах главы республики проголосовали более 84% избирателей
Мобильный избирательный участк №1760 в селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана
Мобильный избирательный участк №1760 в селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Около 52% жителей Татарстана за два дня проголосовали на выборах президента республики. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андрей Кондратьев. Основной день голосования назначен на 13 сентября.

По словам Кондратьева, в целом голосование проходит в штатном режиме, а все жалобы оперативно проверяются и отрабатываются. В основном они касаются технических моментов. В настоящее время нарушения законодательства на выборах нет, отметил Кондратьев.

«Очень надеюсь, что в Татарстане избирательная кампания завершится спокойно, ровно, штатно», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

ЦИК сообщила о полной готовности к единому дню голосования
Политика
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

ЦИК зарегистрировала пятерых кандидатов на должность президента республики:

  • Действующий глава региона Рустам Минниханов («Единая Россия»);
  • Владимир Сурчилов (ЛДПР);
  • Олег Коробченко («Партия роста»);
  • Альмир Михеев («Справедливая Россия»);
  • Альфред Валиев («Коммунисты России»).

Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать 50% плюс один голос.

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Предыдущие выборы президента Татарстана прошли в сентябре 2015 года. Тогда явка избирателей составила 84,21%. Минниханов находится в должности главы республики с 2010 года.

Помимо выборов президента в Татарстане проходят дополнительные выборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе, а также выборы депутатов органов местного самоуправления.

По данным республиканской ЦИК, активным избирательным правом обладают 2,94 млн жителей Татарстана, работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Татарстан, президентские выборы, явка
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