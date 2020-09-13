Больше 50% избирателей досрочно проголосовали на выборах главы Татарстана

По данным ЦИК, за два дня явка составила 52%. На прошлых выборах главы республики проголосовали более 84% избирателей

Мобильный избирательный участк №1760 в селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Около 52% жителей Татарстана за два дня проголосовали на выборах президента республики. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андрей Кондратьев. Основной день голосования назначен на 13 сентября.

По словам Кондратьева, в целом голосование проходит в штатном режиме, а все жалобы оперативно проверяются и отрабатываются. В основном они касаются технических моментов. В настоящее время нарушения законодательства на выборах нет, отметил Кондратьев.

«Очень надеюсь, что в Татарстане избирательная кампания завершится спокойно, ровно, штатно», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

ЦИК зарегистрировала пятерых кандидатов на должность президента республики: