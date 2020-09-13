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Протесты в Белоруссии ,  
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Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии

Как сообщили собеседники агентства, представители компании Sandvine встречались с официальными лицами Белоруссии, после чего властям были переданы технологии для блокировки сайтов
Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Американская компания Sandvine предоставляла властям Белоруссии технологии для блокировки сайтов в стране во время протестных акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Компания рекламирует свою продукцию как способную заблокировать более 150 млн сайтов, отмечает агентство.

По данным собеседников Bloomberg, представители Sandvine проводили личные встречи с официальными лицами республики, после чего белорусские власти получили необходимое оборудование.

Во время видео-конференции сотрудников Sandvine, запись которой есть в распоряжении Bloomberg, в руководстве компании говорили, что взаимодействуют с правительственной организацией в Белоруссии более одного года и предоставили стране технологии, которые фильтруют около 40% интернет-трафика.

Технический директор Sandvine Александр Хаванг в ходе конференции отметил, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», однако не увидел в этом нарушения прав человека, передает Bloomberg.

Sandvine не стала комментировать ситуацию Bloomberg, в белорусском МВД на запрос агентства не ответили.

СМИ узнали о блокировке десятков сайтов в Белоруссии
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Протестные акции начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых с большим отрывом победил нынешний президент Александр Лукашенко.Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, в Минске и других городах начались массовые протесты.

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В день выборов и в последующие недели в стране несколько раз переставал работать интернет, а десятки сайтов оказались заблокированными. Так, в день выборов 9 августа корреспондент РБК сообщал ,что призапуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты, а также возникали проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. Кроме того, в Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram и банковские приложения.

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Лукашенко объяснил проблемы с интернетом действиями из-за границы, также о зарубежных кибератаках сообщал белорусский оператор «Белтелеком».

Позднее, 22 августа сообщалось, что доступ ограничен к интернет-платформе «Голос», которая вела альтернативный подсчет голосов на выборах. Также заблокированными оказались ряд СМИ, в том числе «Радио Свобода Беларусь» и украинское интернет-издание «Политнавигатор».

Автор: Анастасия Батманова
Теги: США, Белоруссия
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