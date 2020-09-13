Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии

Как сообщили собеседники агентства, представители компании Sandvine встречались с официальными лицами Белоруссии, после чего властям были переданы технологии для блокировки сайтов

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Американская компания Sandvine предоставляла властям Белоруссии технологии для блокировки сайтов в стране во время протестных акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Компания рекламирует свою продукцию как способную заблокировать более 150 млн сайтов, отмечает агентство.

По данным собеседников Bloomberg, представители Sandvine проводили личные встречи с официальными лицами республики, после чего белорусские власти получили необходимое оборудование.

Во время видео-конференции сотрудников Sandvine, запись которой есть в распоряжении Bloomberg, в руководстве компании говорили, что взаимодействуют с правительственной организацией в Белоруссии более одного года и предоставили стране технологии, которые фильтруют около 40% интернет-трафика.

Технический директор Sandvine Александр Хаванг в ходе конференции отметил, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», однако не увидел в этом нарушения прав человека, передает Bloomberg.

Sandvine не стала комментировать ситуацию Bloomberg, в белорусском МВД на запрос агентства не ответили.