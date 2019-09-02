Что Владимир Зеленский поручил сделать за год Украину ждут кадровые чистки, судебная реформа и экономический рост

Президент Украины поставил цели новым министрам и руководству парламента и призвал провести большинство реформ в течение года. Самые важные предложения нового украинского лидера — в обзоре РБК

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Приоритеты для работы президент Украины Владимир Зеленский назвал на состоявшейся в понедельник встрече с руководством Верховной рады, кабинета министров и правоохранительных органов. Участники совещания у главы государства были назначены в конце прошлой недели. Накануне в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве Зеленский заявил, что все главные реформы в стране будут запущены в первый год его президентства.

Как обеспечить экономический рост