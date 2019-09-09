Пресс-секретарь Зеленского назвал сроки визита президента в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Соединенные Штаты 23 сентября для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в Киеве, передает агентство УНИАН.

«У нас есть приглашение, напомню, письменное приглашение посетить США. Вы знаете, что в США мы едем 23 сентября, то есть в этом месяце», — сказал министр.

Пристайко отметил, что также в настоящий момент согласовывается дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Вы узнаете о некоторых конкретных датах, которые будут объявлены в ближайшее время», — пояснил он.

Встреча Трампа и Зеленского должна была пройти в Варшаве на мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Однако американский президент отменил поездку из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан». В интервью телеканалу «1+1» украинский лидер заявлял, что рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.

