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Политика ,  
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Зеленский попросил Запад продолжать политику санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада продолжить политику санкций в отношении России. Об этом он заявил в Киеве на Ялтинской европейской стратегии (YES), передает «Интерфакс-Украина».

«Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: «Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей», — сказал он.

Зеленский добавил, что санкции являются «мощным и действенным оружием» дипломатии. По его словам, дипломатия — единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.

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Накануне Евросоюз продлил режим индивидуальных санкций против России до середины марта 2020 года. Они были введены в 2014 году после присоединения Крыма. В санкционный список вошли 170 физических и 44 юридических лица в России, а также на Украине.

В конце июня Совет Евросоюза продлил до 2020 года антироссийские экономические санкции. Их также ввели в 2014 году и с тех пор регулярно расширяют и продлевают.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, антироссийские санкции
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