Администрацию Андрея Воробьева возглавит его представитель по «Ядрово»

Вице-премьер Московской области Александр Чупраков возглавит администрацию губернатора Андрея Воробьева после ухода ее нынешнего руководителя Михаила Кузнецова в руководство ОНФ, рассказали источники РБК

Александр Чупраков (Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ)

Новым главой администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева станет вице-премьер регионального правительства Александр Чупраков. Об этом рассказал РБК источник, близкий к подмосковным властям, и подтвердили местные депутат и чиновник.

Чупраков специализируется в правительстве на юридических вопросах. Он был спецпредставителем Воробьева в Волоколамском районе по вопросам экологии с марта 2018 года, когда выброс газов со свалки «Ядрово» привел к госпитализации некоторых окрестных жителей и массовым протестам.

51-летний Чупраков, как следует из его официальной биографии на сайте подмосковного правительства, окончил СПбГУ по специальности «правоведение». В 1990-е и 2000-е работал в коммерческих структурах Санкт-Петербурга. С 2008 по 2012 год возглавлял петербургское ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». В 2012 году перешел на пост министра имущественных отношений Московской области, затем стал вице-премьером областного правительства.

Чупраков входит в так называемую питерскую группу в правительстве области, к которой также относятся министр экологии Дмитрий Куракин, советник губернатора Александр Коган и министр имущественных отношений Владислав Коган, рассказал РБК региональный чиновник. «Он в политику никогда не лез, бюрократ в хорошем смысле этого слова, специалист по выстраиванию отношений», — пояснил собеседник.

Министр правительства области по информационной политике Анастасия Звягина сказала РБК, что окончательного решения насчет кандидатуры на пост главы администрации пока нет.

О том, что вице-губернатор Московской области — глава региональной администрации Михаил Кузнецов станет главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), ранее рассказали источники РБК. Кандидатуру Кузнецова утвердят 13 сентября на заседании центрального штаба ОНФ. Пост главы исполкома ОНФ освободился после того, как его бывший руководитель Михаил Развожаев стал врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком с декабря 2018-го по июль 2019 года, до него четыре года ОНФ руководил Алексей Анисимов, позже ставший замполпреда президента в Центральном федеральном округе.