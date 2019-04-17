Доход губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2018 году вырос на 80%

Согласно декларации, в 2018 году Андрей Воробьев заработал почти 96 млн руб. против 53 млн руб. годом ранее

Андрей Воробьев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2018 году составил свыше 95,766 млн руб., следует из декларации чиновника, опубликованной на сайте правительства региона. В 2017 году губернатор заработал на 43 млн руб. меньше, всего 53,132 млн руб., таким образом, за год его доход вырос на 80% и почти вернулся к уровню 2016 года (97,9 млн руб.).

В пользовании у губернатора, как и годом ранее, находятся земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, жилой дом (976 кв. м), гараж-стоянка (542 кв. м) и «помещение для отдыха» (627 кв. м). Все объекты расположены в России. В собственности недвижимости у Андрея Воробьева нет, так же как и автомобилей либо иного транспорта.

В то же время в собственности у одного из несовершеннолетних детей губернатора есть расположенная в России квартира площадью 195 кв. м (она принадлежала ему и годом раньше). А вот доход ребенка по сравнению с предыдущим годом сократился более чем на 3 млн руб. — с 4,5 млн до 1,26 млн руб.

Опубликованы декларации и других членов правительства Московской области. Собственные доходы всех подчиненных Воробьева оказались ниже губернаторских, но при этом супруга первого вице-губернатора Ильдара Габдрахманова заработала в 2018 году почти 133 млн руб. (годом ранее 70,8 млн руб.), в то время как ее супруг — только 8,3 млн руб (годом ранее 7,5 млн).